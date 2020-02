Desarrollo de la fuerza laboral bibliotecaria para la ciencia de los datos y la ciencia abierta

Federer, Lisa, et al. “Developing the Librarian Workforce for Data Science and Open Science.” OSF Preprints, 16 Jan. 2020.

Texto completo

En abril de 2019, la Oficina de Iniciativas Estratégicas de la Biblioteca Nacional de Medicina realizó un taller para explorar cómo los bibliotecarios pueden involucrarse más profundamente en los datos y la ciencia abierta, e identificar las habilidades necesarias para hacerlo con éxito. El taller convocó a profesionales de la biblioteca con experiencia en temas de Ciencia Abierta (OS) y Ciencia de los datos (DS) de una variedad de disciplinas científicas, así como también profesores de escuelas de bibliotecas y ciencias de la información. El informe, “Developing the Librarian Workforce for Data Science and Open Science” resume esas actividades y hallazgos.

Además de ofrecer una visión general del panorama de la ciencia de datos y los servicios de ciencia abierta y el apoyo en las bibliotecas, se identificaron varias competencias básicas para los bibliotecarios en estas áreas, incluidas las habilidades de datos y computación, la investigación y el conocimiento de la materia, las habilidades tradicionales de la biblioteca, las habilidades para desarrollando programas y servicios, habilidades interpersonales y habilidades para el aprendizaje permanente. Aunque el informe generalmente se centra en entornos de investigación biomédica, los hallazgos pueden ayudar a informar el currículo LIS futuro y las oportunidades de desarrollo profesional para los profesionales de la biblioteca que buscan trabajar en datos y apoyo científico abierto.