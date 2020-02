El impacto humano de la alfabetización de datos

The Human Impact Of Data Literacy. A Leader’s Guide To Democratizing Data, Boosting Productivity And Empowering The Workforce. Accenture, Qlik Y The Data Literacy Project 2020

Una guía del líder para democratizar los datos, aumentar la productividad y capacitar a toda su fuerza laboral.

Si bien la mayoría de las organizaciones entienden la oportunidad que supone la gestión adecuada de los datos, ha surgido una brecha entre las aspiraciones comerciales de ser impulsadas por los datos y la capacidad de los empleados para trabajar con los datos.

El último informe de Qlik y Accenture identifica tres formas en que la brecha de alfabetización de datos está afectando la capacidad de las organizaciones para prosperar en la economía basada en datos, y la mejor manera de superarlas.

La investigación identificó cómo la brecha de alfabetización de datos está impactando la capacidad de las organizaciones para prosperar en la economía basada en datos. Primero, a pesar de que casi todos los empleados (87 por ciento) reconocen los datos como un activo, pocos lo están utilizando para informar la toma de decisiones. Solo el 25 por ciento de los empleados encuestados cree que están completamente preparados para usar los datos de manera efectiva, y solo el 21 por ciento informa que confía en sus habilidades de alfabetización de datos, es decir, su capacidad para leer, comprender, cuestionar y trabajar con datos. Además, solo el 37 por ciento de los empleados confían más en sus decisiones cuando se basan en datos, y casi la mitad (48 por ciento) con frecuencia difieren de una “intuición” en lugar de ideas basadas en datos al tomar decisiones.

En segundo lugar, la falta de habilidades de datos está reduciendo la productividad. Tres cuartos (74 por ciento) de los empleados revelan sentirse abrumados o infelices cuando trabajan con datos, lo que afecta su rendimiento general. Algunos empleados abrumados harán todo lo posible para evitar el uso de datos, con un 36 por ciento de los empleados encuestados que afirman que encontrarán un método alternativo para completar la tarea sin usar datos. Seis de cada 10 encuestados (61 por ciento) informan que la sobrecarga de datos ha contribuido al estrés en el lugar de trabajo, culminando en que casi un tercio (31 por ciento) de la fuerza laboral global toma al menos un día de baja por enfermedad debido al estrés relacionado con la información, datos y problemas tecnológicos