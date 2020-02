El 30% de las personas dicen haber utilizado una aplicación para buscar relaciones en línea

Anderson, M ; Vogel, E. Turner, E. The Virtues and Downsides of Online Dating. Pew Research Center, 2020

Texto completo

Desde anuncios personales que comenzaron a aparecer en publicaciones alrededor de 1700 hasta servicios de citas de videocasetes que surgieron hace décadas, las plataformas que las personas usan para buscar parejas han evolucionado a lo largo de la historia. Esta evolución ha continuado con el surgimiento de sitios de citas en línea y aplicaciones móviles.

Hoy, tres de cada diez adultos estadounidenses dicen que alguna vez han usado un sitio o aplicación de citas en línea, incluido el 11% que lo hicieron el año pasado, según una nueva encuesta del Centro de Investigación Pew realizada del 16 al 28 de octubre de 2019. Para algunos estadounidenses, estas plataformas han sido fundamentales para forjar conexiones significativas: el 12% dice que se han casado o han tenido una relación comprometida con alguien que conocieron por primera vez a través de un sitio o aplicación de citas. Con todo, aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses (23%) dice que alguna vez han tenido una cita con alguien que conocieron por primera vez a través de un sitio o aplicación de citas.

Estas realidades cambiantes han provocado un debate más amplio sobre el impacto de las citas en línea en las relaciones románticas en Estados Unidos. Por un lado, algunos destacan la facilidad y eficiencia de usar estas plataformas para buscar fechas, así como la capacidad de los sitios para expandir las opciones de citas de los usuarios más allá de sus círculos sociales tradicionales. Otros ofrecen una narrativa menos halagadora sobre citas en línea, que van desde preocupaciones sobre estafas o acoso a la creencia de que estas plataformas facilitan relaciones superficiales en lugar de relaciones significativas. Esta encuesta revela que el público es algo ambivalente sobre el impacto general de las citas en línea. La mitad de los estadounidenses cree que los sitios y aplicaciones de citas no han tenido un efecto positivo ni negativo en las citas y las relaciones, mientras que la otra mitad piensan que su efecto ha sido mayormente positivo (22%) o mayormente negativo (26%).

Estos hallazgos provienen de una encuesta representativa a nivel nacional de 4.860 adultos estadounidenses realizada en línea del 16 al 28 de octubre de 2019, utilizando el Panel de Tendencias Americanas del Centro de Investigación Pew. Los siguientes son algunos de los principales hallazgos.

El 30% de los adultos estadounidenses dicen que han usado un sitio o aplicación de citas. La mayoría de los usuarios en línea dicen que su experiencia general fue positiva, pero muchos usuarios, especialmente las mujeres más jóvenes, informan que fueron acosadas ​​o enviaron mensajes explícitos en estas plataformas.

De los que han usado estas plataformas, el 18% dice que las está usando actualmente, mientras que un 17% adicional dice que no las está usando actualmente, pero las ha usado en el último año.

La experiencia con citas en línea varía sustancialmente según la edad. Si bien el 48% de los jóvenes de 18 a 29 años dicen que alguna vez han usado un sitio o aplicación de citas, esa proporción es del 38% entre los de 30 a 49 años, y es aún menor entre las personas de 50 años o más.

En cuanto a la orientación sexual, los adultos LGTB tienen aproximadamente el doble de probabilidades de haberlas usado que los adultos heterosexuales de decir que han usado un sitio o aplicación de citas (55% frente a 28%)

Aquellos con estudios universitarios son más propensos que aquellos con una educación secundaria o menos para decir que alguna vez han conocido a otra persona en línea.

Alrededor del 12% de los adultos dicen que se casaron o empezaron una relación comprometida con alguien que conocieron por primera vez a través de un sitio o aplicación de citas.

Alrededor del 57% de los estadounidenses que alguna vez han usado un sitio o aplicación de citas dicen que sus propias experiencias personales con estas plataformas han sido muy o algo positivas. Aún así, alrededor de cuatro de cada diez usuarios en línea (42%) describen su experiencia personal con sitios o aplicaciones de citas como al menos algo negativa.

Los usuarios en línea creen ampliamente que la deshonestidad es un problema generalizado en estas plataformas. Una clara mayoría de los usuarios en línea (71%) dice que es muy común que las personas en estas plataformas mientan sobre sí mismas para parecer más deseables, mientras que otro 25% piensa que es algo común. Solo el 3% de los usuarios en línea piensan que esto no es común en las plataformas de citas.

Los usuarios en línea creen que las personas que crean cuentas falsas para estafar a otros (50%) o las personas que reciben mensajes o imágenes sexualmente explícitos que no pidieron (48%) son muy comunes en sitios y aplicaciones de citas.