Un análisis horizontal de las herramientas y plataformas de publicación de código abierto

John W Maxwell, Erik Hanson, Leena Desai, Carmen Tiampo, Kim O’Donnell, Avvai Ketheeswaran, Melody Sun, Emma Walter, Ellen Michell. MIND THE GAP. A Landscape Analysis of Open Source Publishing Tools and Platforms. Mitt Press, 2019

La cantidad de plataformas de publicación en línea de código abierto (SO), es decir, sistemas de producción y alojamiento de libros y revistas académicas, lanzados o en desarrollo, ha proliferado en la última década. Muchas de estas iniciativas de infraestructura editorial están bien desarrolladas, son estables y cuentan con el respaldo de una comunidad de desarrolladores distribuida pequeña pero vigorosa, pero recientemente se han lanzado nuevas empresas prometedoras.

El notable aumento en el número de plataformas del sistema operativo sugiere que está surgiendo una ‘ecología’ de infraestructura alrededor de estos sistemas. Distinguir entre sistemas que pueden evolucionar a lo largo de líneas competitivas y aquellos que se resolverán en una “variedad” de servicios de tecnologías de servicios complementarios relacionados que ayudarán a los potenciales usuarios a comprender cómo estas plataformas pueden o deben interactuar.