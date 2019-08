Una semana en la vida de los canales más populares de YouTube

A Week in the Life of Popular YouTube Channels. Washington: Pew Research Center, 2019

Un análisis de todos los vídeos publicados por los canales con mayor número de suscriptores en la primera semana de 2019 revela que el contenido infantil -así como el contenido que presenta a los niños- recibió más visitas que otros vídeos. También es muy popular el contenido en inglés y determinadas etiquetas en los metadatos.

El informe analiza los vídeos publicados por los canales de YouTube con mayor número de suscriptores (un total de 43.770 canales) en la primera semana de 2019.

Entre sus conclusiones destacan las siguientes. 1) El ecosistema de YouTube produce una gran cantidad de contenido. 2) YouTube es un fenómeno global y sus canales más visitados publican un volumen sustancial de contenido en otros idiomas además del inglés. 3) Una pequeña proporción de creadores muy activos produce la mayoría del contenido publicado por los canales más visitados. 4) El número total de canales con una elevada cifra de abonados aumentó espectacularmente en el segundo semestre de 2018. 5) Los vídeos dirigidos a los niños han sido muy vistos, al igual que los que mostraban a niños menores de 13 años independientemente del público al que iban destinados. 6) Los vídeos en inglés relacionados con acontecimientos actuales o la política, publicados por los canales más vistos, suelen tener un enfoque internacional (en lugar de estadounidense). 7) El contenido relacionado con los videojuegos es un elemento fijo de los canales más visitados en el ecosistema de YouTube. 8) Algunas palabras clave de los títulos de los vídeos se asocian a un aumento en el número de visitas. 9) La promoción cruzada de vídeos con otros canales de medios sociales es generalizada y se asocia también a un aumento de las visitas.