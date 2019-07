Libro Blanco sobre las Dimensiones de los Programas de la Biblioteca y las Habilidades y Capacitación de los Profesionales de Programas Bibliotecarios

A White Paper on the Dimensions of Library Programs and the Skills and Training for Library Program Professionals. Chicago:ALA, 2019

La Evaluación del Impacto Nacional de los Programas Públicos de las Bibliotecas (NILPPA) tiene un objetivo ambicioso: llevar a cabo investigaciones que documenten el potencial de los programas públicos de bibliotecas para fortalecer las bibliotecas, fortalecer las comunidades y mejorar la calidad de vida.

En el mundo actual, que cambia rápidamente, la programación bibliotecaria es cada vez más importante para mejorar la capacidad de respuesta y la adaptabilidad de las bibliotecas. A través de la programación, las bibliotecas identifican, abordan y reflejan las necesidades de la comunidad; mejoran su capacidad y servicios institucionales; y contribuyen profundamente a nuestra sociedad democrática. Pero el campo bibliotecario ha carecido disponiendo datos suficientes sobre si mismo, y cómo, estos esfuerzos proporcionan conocimientos que son necesarios para preparar a los trabajadores bibliotecarios de hoy y del mañana para proporcionar las mejores experiencias posibles para nuestras comunidades.