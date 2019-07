La Alfabetización Mediática como herramienta para combatir las noticias falsas

Exploring Media Literacy Education as a Tool for Mitigating Truth Decay by Alice Huguet, Jennifer Kavanagh, Garrett Baker, Marjory S. Blumenthal Related Topics: Civic Education, 2019

En un nuevo informe, la Corporación RAND analizó el panorama de la alfabetización mediática. A través de entrevistas con una docena de expertos en alfabetización mediática y una revisión de estudios sobre intervenciones educativas, los investigadores examinaron cómo se define la alfabetización mediática, qué recursos didácticos están disponibles y la efectividad de la educación en alfabetización mediática para evitar la propagación de la desinformación. RAND encontró que aunque los expertos dicen que la alfabetización mediática es urgentemente importante, no existe un solo conjunto de habilidades universales, lo que dificulta la evaluación y comparación de los programas educativos.