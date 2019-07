El creciente flujo de informes y datos sobre noticias falsas, desinformación, contenido partidista y alfabetización

Nuclear disasters, information vacuums: How a lack of data in Fukushima led to the spread of fake health news

En: NiemanLab by LAURA HAZARD OWEN @laurahazardowen July 12, 2019, 7:39 a.m.

Ver completo

El otoño pasado, un miembro del concejo municipal de la ciudad de Minamisoma, Japón, distribuyó un folleto impreso entre los residentes de la comunidad, cerca de donde ocurrió el desastre nuclear de Fukushima Daiichi en 2011. (Fue el primer desastre nuclear que ocurrió desde que se difundió ampliamente la Internet.) El folleto informó que las tasas de cáncer de tiroides y leucemia aumentaron drásticamente después del accidente. Pero, los investigadores de Minimisoma escribieron en la revista QJM: An International Journal of Medicine, que esos datos eran incorrectos. Fueron creados a propósito….

“…utilizando una interpretación sesgada de los datos de reclamamaciones a los seguros de salud en el Hospital General Municipal de Minamisoma, una institución médica central de la ciudad. Estos datos son a menudo inexactos y no deberían utilizarse para calcular la incidencia de cáncer, ya que la base de datos sólo muestra el número aproximado acumulado de enfermedades en un hospital. En este caso, sólo hubo una incidencia mayor del cáncer de tiroides en 2010 antes del incidente del Fukushima, y este número progresó a 29 en 2017, a pesar de que sólo hubo cuatro casos de cáncer de tiroides recién diagnosticados en el hospital en 2017. Por lo tanto, la “incidencia 29 veces mayor de cáncer de tiroides” indicada por estos datos es una interpretación sesgada. Pero sorprendentemente, un miembro del consejo de la ciudad comenzó a distribuir esta información. Además de la distribución a los ciudadanos, esta información llamó la atención nacional a través de los servicios de redes sociales e Internet. Para empeorar las cosas, el gobierno local hizo poco para impedir que el miembro del consejo difundiera esa información engañosa, ya que no tenía información precisa sobre la incidencia de la enfermedad.”

Parte del problema, señalan los investigadores, era que en realidad no se disponía de buenos datos. “La razón principal de la propagación de esta información engañosa fue la insuficiente acumulación de bases de datos de enfermedades fundamentales tras el incidente del FDNPP”, escriben. “Hasta la fecha, no hay datos sobre la incidencia y prevalencia de cáncer y enfermedades no transmisibles (ENCs) entre los afectados por el incidente del FDNPP”. La gente tampoco sabe mucho sobre la radiación, y hace dos años, “la intimidación hacia los niños evacuados asociada con el estigma en torno a la radiación después del incidente del FDNPP se convirtió en un problema social en Japón”.

Un estudio separado de Fukushima, publicado a principios de este año, analizó la ansiedad:

“En agosto de 2016 se llevó a cabo una encuesta por correo entre 2.000 residentes de la prefectura de Fukushima de entre 20 y 79 años de edad. Los ítems de la encuesta incluyeron preguntas sobre las ansiedades actuales de salud causadas por la radiación, fuentes confiables de información sobre la radiación y los medios utilizados para obtener información sobre la radiación. La tasa de respuesta válida de la encuesta fue del 43,4%. Los resultados del análisis de regresión lineal múltiple revelaron que la ansiedad era significativamente mayor para los grupos que indicaban “confianza en los grupos de ciudadanos” y “uso de sitios de Internet”. La ansiedad era significativamente menor para los grupos que indicaban “confianza en los ministerios del gobierno”, “confianza en el gobierno local” y “uso de la televisión local”. También la ansiedad fue significativamente menor para los grupos con mayor conocimiento de la salud.”

En última instancia, los investigadores piden que se recopilen más datos y que se ponga más información a disposición de los ciudadanos: El vacío de información creado en su ausencia es peligroso.

La alfabetización mediática no debería ser un opción. Un nuevo informe de la RAND analiza varios esfuerzos de alfabetización mediática en Estados Unidos, y define la alfabetización mediática como un intento de “ayudar a la gente a discernir mejor el contenido que consume, crea y comparte a través de diversas plataformas mediáticas”.

Como parte del informe, la RAND creó una base de datos de 50 recursos de alfabetización mediática con sede en Estados Unidos, que se puede descargar como archivo Excel aquí y que consta de “planes de estudio, planes de estudio, actividades, seminarios en línea, vídeos y juegos sobre alfabetización mediática”. La mayoría de los recursos se dirigen a los estudiantes de bachiller “y, en menor medida, a los estudiantes universitarios”. Hay menos programas dirigidos a los educadores, a los padres y al público en general”. Cerca de la mitad de los programas estaban en línea, más de la mitad eran gratuitos, y el tema más común que se cubrió fue la evaluación de la credibilidad de la fuente.

Los investigadores también revisaron la investigación existente sobre alfabetización mediática, pero observaron que el estudio del campo sigue siendo limitado: “Hay poca investigación evaluativa causal en el campo de la alfabetización mediática que aísle los efectos de las intervenciones. Además, los estudios que se revisaron variaron ampliamente en la forma en que definieron y midieron las competencias. Como resultado, no se está seguro de sacar conclusiones definitivas de investigaciones anteriores, tales como qué tipo de prácticas sobre Alfabetización Digital funcionan y bajo qué condiciones. Aún así, es útil resumir la investigación que existe y lo que podemos aprender de ella”.

“Un panfleto barato y sencillo.” Investigadores de Columbia encontraron que los padres que recibieron información sobre la vacuna contra la gripe en el consultorio de su pediatra eran más propensos a vacunar a sus hijos que los que no lo hicieron