Industria del libro de EE.UU. – Estadísticas y hechos 2018

Texto completo

A lo largo de los años, la industria del libro ha seguido siendo un mercado de consumo global masivo y de gran influencia. El año pasado se vendieron 675 millones de libros impresos sólo en Estados Unidos, y formatos de libros relativamente nuevos, como los libros electrónicos y los audiolibros, ya están generando miles de millones de dólares en ingresos cada año. Con un mercado global tan fiable, se puede ganar dinero a muchos niveles. Todo el mundo, desde los autores hasta las editoriales y las librerías, está aprovechando el estatus de los libros como un elemento básico de la vida cotidiana de la gente de todo el mundo, y compañías como Amazon están compitiendo por establecerse en muchos segmentos diferentes de la industria.