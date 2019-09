Formas de fortalecer las habilidades de información y alfabetización de los estudiantes

Ways to Strengthen Students’ Information-Literacy Skills

La alfabetización mediática se ha convertido en un foco de instrucción, y mientras enseñamos a nuestros estudiantes que mantenerse informados es importante, también tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que los niños sepan cómo y dónde obtener información precisa e imparcial y de que piensen críticamente sobre esa información.

Maestros y bibliotecarios pueden preguntarse qué pueden hacer para integrar la Alfabetización mediatica en su formación diaria en el aula, de modo que los estudiantes aprendan a buscar información fidedigna. Los estudiantes deben saber el valor de leer las noticias, y facilitar discusiones regulares en clase sobre eventos actuales es una manera maravillosa de mejorar la cultura de la alfabetización dentro del aula.

Artículos de noticias escritos específicamente para estudiantes de diferentes niveles de grado y recursos gratuitos en línea con contenido de educación cívica y alfabetización mediática proporcionan un contexto para hablar sobre eventos actuales y la alfabetización mediática como una parte importante de la ciudadanía.

También debemos animar a los estudiantes a buscar información sobre temas de interés, brindando a los niños oportunidades de aprender sobre el mundo que les rodea y de participar en sus comunidades. Como parte de esto, es importante que los educadores expliquen a sus alumnos lo que son las noticias falsas y demuestren cómo deben analizar responsablemente los hechos e interpretar las noticias para discernir lo que es verdadero y lo que es falso.

Para empezar, hay cuatro estrategias simples que los educadores de todos los niveles de grado pueden utilizar para ayudar a sus estudiantes a convertirse en consumidores conscientes y reflexivos de noticias.

Se crítico. No puedes confiar en todo el contenido que encuentras en línea, incluso cuando alguien que conoces te lo envía. Es importante pensar críticamente sobre lo que se lee en Internet.

Busca evidencias. Analiza las fuentes que cita una noticia y se observador de los anuncios que pueden revelar mucho sobre cualquier objetivo oculto de un punto de venta.

Corrobora. Dedica tiempo a investigar por tu cuenta. Asegúrete de que la fuente sea creíble y si puede verificar otras fuentes de las mismas noticias.

Comprueba para estar seguro. Los sitios no partidistas de verificación de hechos como Factcheck.org y Politifact.com son herramientas que pueden ayudarle a verificar lo que es cierto y descubrir lo que es falso.

Las lecciones de alfabetización mediática son valiosas para los estudiantes de todos los niveles de grado, y el contenido de noticias apropiado para la edad es un recurso maravilloso para comenzar estas conversaciones en las aulas. Nunca es demasiado tarde para hacer de la alfabetización mediática una prioridad para que nuestros estudiantes se conviertan en buenos ciudadanos, que tengan conocimientos, que participen en la sociedad y que trabajen para mejorarla, porque el futuro les pertenece, y se merecen uno grande.