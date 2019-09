Derecho de autor: casos y materiales

Fromer,Jeanne C. ; Sprigman, Christopher Jon. Copyright Law: Cases and Materials. Unglue it, 2019

Texto completo

Algunos estudiantes de derecho llegan a la materia de derecho de autor con al menos una comprensión básica de lo que es el derecho de autor y de lo que es. Pero para muchos otros, el derecho de autor ha sido, y es en este momento, un tema del que quizás han oído hablar, pero que no han analizado demasiado a fondo. Cualquiera que sea el nivel de conocimiento que tenga sobre los derechos de autor en este momento, al final de este libro obtendrá una base firme en los fundamentos de la ley de derechos de autor de los Estados Unidos.

Jeanne C. Fromer es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y codirectora del Engelberg Center on Innovation Law and Policy.

Christopher Jon Sprigman es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y codirector del Engelberg Center on Innovation Law and Policy.