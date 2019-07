Libros con receta: el servicio gratuito de salud mental que necesita conocer

Reading Well

https://reading-well.org.uk/

Más sobre Biblioterapia

Reading Well le ayuda a comprender y controlar su salud y bienestar mediante una lectura útil. Todos los libros son elegidos y avalados por expertos en salud, así como por personas que viven con bajo asistencia, sus familiares y cuidadores.

Pocas cosas son más reconfortantes en este mundo acelerado y “siempre en marcha” que ser transportado al mundo como un buen libro. Una encuesta reciente en asociación con Gransnet, el sitio de medios sociales más grande del Reino Unido para personas mayores, y la editorial HQ (HarperCollins), interrogó a mujeres mayores de 40 años acerca de sus hábitos de lectura y reveló que..:

El 95 por ciento dice que lee ficción por placer

El 87% dice que es para relajarse.

Casi el 59% dice que es para escapar de las presiones de la vida cotidiana.

El servicio Reading Well Books on Prescription, incluye listas de lecturas recomendadas de libros seleccionados por expertos en salud.

En su sitio web se afirma: “Existe una enorme base de evidencia en torno al valor de la lectura para apoyar la salud y el bienestar, así como el valor de las bibliotecas como un espacio no estigmatizado que es a la vez acogedor y fortalecedor para las personas con problemas de salud mental”.

Actualmente hay cuatro listas de lectura disponibles:

Leer bien para la salud mental

Lectura adecuada para la demencia

Leer bien para los jóvenes

Leer bien para estar en buenas condiciones a largo plazo

El servicio cuenta con el apoyo de varios organismos líderes, entre ellos NHS England, a través de su Programa de Mejora del Acceso a las Terapias Psicológicas (IAPT) – British Association for Counselling and Psychotherapy and Mental Health First Aid England (MHFA).

Reading Well también ofrece varias listas de libros de Mood Boosting entregados por The Reading Agency, que trabajan con bibliotecas públicas, fideicomisos del NHS y universidades de todo el Reino Unido.

Los títulos edificantes incluyen novelas, poesía y no ficción y todos los libros son recomendados por grupos de lectura y lectores. Las listas incluyen estos:

Elegido por los lectores

Elegidos por los jóvenes

Elegidos por grupos de lectura

Elegidos por las personas afectadas por el cáncer

Elegidos por las personas mayores

Elegidos por los jóvenes

Hasta la fecha, el programa Reading Well ha llegado a más de 931.000 usuarios, y el servicio se evalúa anualmente para garantizar que “siga dando resultados positivos”, y se pregunta a los profesionales de la salud, al personal de las bibliotecas y a los usuarios sobre sus experiencias.