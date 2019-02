Resultados de la encuesta sobre catalogación de materiales especiales con RDA

IFLA Survey on Rare Materials Cataloguing with RDA. The Hafue: IFLA, 2019

Texto completo

Se encuentran ya disponibles los resultados de la encuesta sobre adopción de RDA (Resource Description and Access) para catalogación de materiales especiales, realizada por la IFLA con participación de la BNE.

IFLA Survey on Rare Materials Cataloguing

Report Rare Materials Cataloguing

Survey Results compared by regions

La catalogación estandarizada de materiales raros siempre ha sido un asunto complejo, históricamente fragmentado dentro de las regiones geográficas hasta la llegada en la década de 1980 de modelos estandarizados, tales como ISBD y DCRM, que fueron rápidamente adoptados internacionalmente. En general, los materiales raros nunca son los primeros en adoptar nuevas normas. Los manuscritos son un buen ejemplo: DCRM(MSS) se publicó por primera vez en 2016 y la ISBD no ha incluido recursos inéditos hasta su revisión actual. Complejo en sí mismo y lleno de detalles que necesitan una guía completa para una descripción precisa, la relación de los materiales raros con la estandarización siempre ha sido una relación amor-odio: tal descripción estructurada es necesaria para hacerlos accesibles y, al mismo tiempo, su propia naturaleza parece estar especialmente diseñada para escapar a los modelos estandarizados.

Después de décadas de uso de los estándares tradicionales antes mencionados para materiales raros, RDA ha irrumpido en el paisaje de la catalogación, pero su amplia adopción para materiales raros es lenta. Por qué? Cuando se trata de un nuevo estándar, la pregunta principal es probablemente qué espera un catalogador de libros raros de sus reglas de catalogación. Una pregunta que lleva a la siguiente: ¿qué necesita el investigador en la descripción de un documento para su identificación y recuperación? Los miembros de la comunidad de los libros raros han expresado a menudo la opinión de que la RDA todavía no ha emitido un estándar que satisfaga estas necesidades. Como modelo que, a diferencia de su predecesor, las RCA2, depende de las declaraciones de política que se implementen, la RDA requiere declaraciones de política específicas para el desarrollo de materiales raros.

¿Cómo se siente la comunidad de catalogación de materiales raros al respecto? ¿Están dispuestos a adoptar la RDA? ¿Extrañan la orientación detallada que la ISBD y la DCRM solían proporcionar? Y, si van a adoptar la RDA, ¿cómo planean hacerlo? Con el fin de obtener una visión precisa y mundial de los planes que las instituciones tienen al respecto, la Sección de Libros Raros y Colecciones Especiales ha desarrollado recientemente una encuesta sobre la implementación de la RDA en la catalogación de materiales raros. Aquí se publican los resultados, tanto del informe, como un análisis de los comentarios que recibidos de instituciones de todo el mundo. Además, se hace un estudio comparativo por regiones del mundo, para obtener una visión clara de la distribución geográfica de las respuestas.