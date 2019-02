El futuro de la edición científica: el acceso abierto y la economía de la digitalización

Weingart,Peter & Taubert, Niels. “The Future of Scholarly Publishing: Open Access and the Economics of Digitisation” African Minds

The Future of Scholarly Publishing documenta los materiales y resultados de un grupo de trabajo interdisciplinario encargado por la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandenburgo (BBAW) para analizar el futuro de la publicación académica y hacer recomendaciones sobre cómo responder a los desafíos que plantean estos desarrollos.

El sistema formal de comunicación científica está experimentando actualmente cambios significativos. Esto se debe a cuatro factores: la digitalización de la comunicación formal de la ciencia; la economización de la publicación académica como beneficio, que impulsa a muchos editores académicos y otros proveedores de información; el aumento de la auto-evaluación de la ciencia mediante indicadores de publicación, cita y utilidad; y la medialización de la ciencia a medida que se intensifica su observación por parte de los medios de comunicación de masas. Anteriormente, estos desarrollos sólo han sido tratados individualmente en la literatura y por los actores de la ciencia y la política.

Según la intención del grupo de trabajo, la atención se centró principalmente en las ciencias y las humanidades en Alemania. Sin embargo, en el curso del trabajo quedó claro que los temas discutidos por el grupo son igualmente relevantes para la publicación académica en otros países. Como tal, este libro contribuirá a la transferencia de ideas y perspectivas, y permitirá el aprendizaje mutuo sobre el estado actual y futuro de la publicación científica en diferentes entornos.