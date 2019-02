El futuro de la edición académica y la comunicación académica

Future of scholarly publishing and scholarly communication: Report of the Expert Group to the European Commission. Brussels: European Commission, 2019

Texto completo

El informe propone una visión para el futuro de la comunicación académica; examina el sistema actual -con sus fortalezas y debilidades- y sus principales actores. Examina las funciones de los investigadores, las instituciones de investigación, los financiadores y los encargados de formular políticas, los editores y otros proveedores de servicios, así como los ciudadanos, y presenta recomendaciones dirigidas a cada uno de ellos.

El informe sitúa a los investigadores y sus necesidades en el centro de la comunicación académica del futuro, y considera que el conocimiento y la comprensión creados por los investigadores son bienes públicos. Los desarrollos actuales, posibilitados principalmente por la tecnología, han dado lugar a una ampliación de los tipos de actores involucrados en la comunicación académica y, en algunos casos, a la desagregación de los roles tradicionales en el sistema.

El informe considera que la evaluación de la investigación es una piedra angular de la comunicación académica que afecta a todos los agentes implicados. Los investigadores, las comunidades y todas las organizaciones, en particular los financiadores, tienen la posibilidad de mejorar el actual sistema de comunicación académica y publicación: deberían empezar por introducir cambios en el sistema de evaluación de la investigación. La colaboración entre los agentes es esencial para un cambio positivo y para permitir la innovación en la comunicación académica y el sistema editorial en el futuro.