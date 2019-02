Adopción e impacto de los Recursos Educativos Abiertos (OER) en el los países en desarrollo

Hodgkinson-Williams, C. and P. B. Arinto (2017). [e-Book] Adoption and Impact of OER in the Global South. Cape Town, African Minds, University of Cape Town, 2017

Texto completo

Los estudios y síntesis de ROER4D que aquí se presentan tienen por objeto ayudar a informar sobre la promoción, la política, la práctica y la investigación en materia de educación abierta en los países en desarrollo..

La educación en el hemisferio sur se enfrenta a varios desafíos clave interrelacionados para los que los recursos educativos abiertos (OER) se consideran parte de la solución. Estos desafíos incluyen el acceso desigual a la educación; la calidad variable de los recursos educativos, la enseñanza y el rendimiento de los estudiantes; y el aumento de los costos y la preocupación por la sostenibilidad de la educación.

El proyecto de Investigación sobre Recursos Educativos Abiertos para el Desarrollo (ROER4D) tiene por objeto aprovechar y contribuir al conjunto de investigaciones sobre la manera en que la educación de adultos puede ayudar a mejorar el acceso, mejorar la calidad y reducir el costo de la educación en el hemisferio sur. En este volumen se examinan aspectos de la adopción de la OER por parte de los educadores y estudiantes y de la participación en prácticas de educación abierta en la enseñanza secundaria y terciaria, así como el desarrollo profesional de los docentes en 21 países de América del Sur, el África Subsahariana y el Asia Meridional y Sudoriental.