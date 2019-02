El engaño de la transferencia de conocimiento: El impacto de los expertos en ayuda exterior en la formulación de políticas en países en desarrollo

Susanne, K. and W. Peter (2016). [e-Book] The Delusion of Knowledge Transfer: The Impact of Foreign Aid Experts on Policy-making in South Africa and Tanzania, African Minds, 2016

Texto completo

Con el surgimiento del paradigma del “conocimiento para el desarrollo”, el asesoramiento de expertos se ha convertido en un instrumento fundamental de la ayuda exterior. Al mismo tiempo, ha sido objeto de repetidas críticas: el fracaso crónico de la “asistencia técnica” -una noción bajo la cual se suele subsumir el asesoramiento- ha sido documentado en una serie de estudios. No obstante, las organizaciones internacionales siguen enviando asesores, prometiendo aumentar la “eficacia” del apoyo de los expertos si se tienen en cuenta sus recomendaciones tecnocráticas.

Este libro revela problemas fundamentales del asesoramiento de expertos en el contexto de la ayuda que se refieren a cuestiones de poder y legitimidad, más que a meros defectos de aplicación. Basándose en pruebas empíricas de Sudáfrica y Tanzania, los autores muestran que los procesos de asesoramiento relacionados con la ayuda se ven inevitablemente obstaculizados por intereses contrapuestos, presiones políticas y relaciones jerárquicas que impiden la transferencia de conocimientos y el aprendizaje mutuo. Como resultado, los gobiernos receptores se encuentran atrapados en un ciclo perpetuo de dependencia, asesorados continuamente por expertos que transmiten los paradigmas y las agendas cambiantes de sus respectivos gobiernos donantes. Para las democracias jóvenes, la presencia persistente de actores externos es peligrosa: en última instancia, supone una amenaza para la legitimidad de sus gobiernos si sus políticas se vuelven más sensibles a las demandas externas que a las preferencias y necesidades de sus ciudadanos.