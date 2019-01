Recomendaciones para seleccionar recursos electrónicos en bibliotecas

Nous, Rebecca A. (2018) “Electronic Resources in Practice: Considerations when Selecting Online Content,” JLAMS: Vol. 14 : Iss. 1 ,

Article 4.

Available at: https://scholarsarchive.library.albany.edu/jlams/vol14/iss1/4

Texto completo

Las bibliotecas ofrecen cada vez más recursos electrónicos, como libros en línea, revistas, bases de datos, música y vídeos en tiempo real, colecciones de imágenes digitales y audiolibros, como parte de sus colecciones. Algunas consideraciones para seleccionar los recursos electrónicos son las mismas que para otros formatos. La calidad del contenido, si llena o no un vacío o necesidad en la colección, las consideraciones presupuestarias, las solicitudes de los usuarios de la biblioteca, y si se considera o no como un título básico en una disciplina dada, son todos factores a considerar cuando se selecciona cualquier material para la colección de una biblioteca, sin importar el formato. Así como hay ciertas consideraciones particularmente relevantes para un libro impreso, como la calidad del papel y la encuadernación o la exhaustividad del índice, hay una multitud de consideraciones específicas de formato a tener en cuenta para los recursos en línea.

Consideraciones sobre el contenido

Plataforma e interfaz de usuario

La interfaz de usuario es muy importante para los recursos electrónicos. El contenido disponible en una plataforma que es difícil de buscar y navegar no va a proporcionar una experiencia de usuario positiva; los usuarios pueden frustrarse o desanimarse por una mala interfaz de descubrimiento. Realizar pruebas de usabilidad de recursos electrónicos son especialmente útiles para evaluar la experiencia del usuario de una plataforma. Muchos proveedores de contenido permiten una prueba de uso limitada para propósitos de evaluación, así que se debe aprovechar esa oportunidad para usarla como lo haría un evaluador. Se deben tener en cuenta las opciones de búsqueda disponibles, los resultados de la misma, las opciones de filtrado disponibles y la forma en que los usuarios realmente navegan hasta el contenido a texto completo. ¿Hay algún otra funcionalidad que no es necesaria pero que es importante disponer de ella? ¿Qué características de citación y exportación a gestores de referencia están disponibles? ¿Los usuarios pueden guardar y exportar búsquedas o listas de resultados?

Será necesario hacer un balance de cómo se siente al navegar por la plataforma. ¿Es intuitivo y fácil de usar, o te sientes ¿confundido sobre por dónde empezar o hacia donde ir después? Pruébalo en un ordenador de sobremesa, tableta, teléfono u otro más pequeño y observa cómo funciona para las personas que utilizan diferentes tipos de dispositivos. Podemos asumir que las plataformas son amigables con la movilidad, pero puede que no lo sean, esto es muy importante para nuestros usuarios. También puedes consultar los enlaces de ayuda o de procedimientos. disponible para ayudar a los usuarios que puedan estar atascados. Muchos proveedores llevan a cabo extensas pruebas de usabilidad en sus plataformas de contenido, por lo que estas guías o preguntas frecuentes pueden ser útiles para averiguar qué características están especialmente bien utilizados, así como los obstáculos más comunes que pueden encontrarse mientras navegan.

Accesibilidad Web

La accesibilidad es una de las principales preocupaciones de los recursos electrónicos, y es importante garantizar que el contenido en línea es accesible a todos los que puedan estar usando nuestras bibliotecas. Pregunta sobre las características de accesibilidad, como si la estuvieras optimizado para soportar lectores de pantalla, si se puede navegar usando el teclado sólo, o si los subtítulos o las transcripciones completas están disponible para archivos de vídeo y audio. Muchos grandes proveedores de contenidos han invertido para garantizar que sus cumplen con los estándares actuales de accesibilidad web (como la Sección 508 de la Ley de Rehabilitación y la Iniciativa de Accesibilidad Web del W3C Pautas de Accesibilidad al Contenido Web 2.0), y han proporcionado información sobre los esfuerzos que han llevado a cabo en sus sitios web. Para los proveedores de contenido más pequeños o más especializados, puede ser necesario preguntar sobre la accesibilidad y cómo se puede acceder a su contenido por parte de las personas con discapacidad visual, motora, deficiencias auditivas o cognitivas.

Formatos de contenido

Con los recursos en línea, es importante ver qué formatos de contenido están disponibles. Por ejemplo, con texto en línea, ¿el contenido está disponible sólo en HTML o también en PDF? Para streaming el contenido sólo puede ser transmitido directamente desde la propia plataforma, o si puede ser reproducido. externamente, es el contenido en un formato de archivo para el que se requiere un reproductor especial u otro programa El contenido debe poder exportarse fuera de la plataforma a través del correo electrónico, descargar o exportar a un servicio personal de nube como DropBox o Google Drive

Cobertura y Moneda

Los recursos en línea pueden ser muy fluidos, con contenido que se agrega, se elimina o se actualiza. Por ello es importante conocer con qué frecuencia se actualiza el contenido o si incluye publicaciones actuales u otros contenidos a medida que se publican.

Consideraciones administrativas

Creación de marca

A diferencia de los materiales físicos, donde es bastante obvio para los usuarios de la biblioteca que esos materiales son proporcionados por la biblioteca, la relación entre la biblioteca y el contenido en línea puede ser un poco más ambigua para los investigadores. Los usuarios son dirigidos a plataformas que se ven y funcionan de manera diferente a las otras presencias en línea de la biblioteca, cada una con su propia marca y nombre. Con el fin de establecer la conexión entre el contenido en línea que se proporciona y el hecho de que la biblioteca pone ese recurso a disposición de sus usuarios, muchos proveedores permiten que la biblioteca incluya su propia marca, logotipo o una declaración que indique que el acceso a este contenido está disponible mediante la suscripción o compra de la biblioteca. Averigüa qué opciones de marca están disponibles y si la biblioteca tiene archivos de imagen apropiados para compartir con el proveedor con fines de marca, si es necesario.

Acceso al contenido

Para el contenido comprado o basado en suscripción, es importante averiguar qué métodos de autenticación soporta. ¿La plataforma es compatible con el reconocimiento de IP o es un nombre de usuario y contraseña? ¿Es posible el acceso remoto a través de proxy o credenciales de inicio de sesión, o los usuarios tienen que estar en la biblioteca para acceder al contenido? Es compatible con el inicio de sesión único, lo que permite a los usuarios autenticarse mediante credenciales que utilizan para acceder a su cuenta de la biblioteca, u otros sistemas en el campus o en el biblioteca?

Hay muchas maneras en que las bibliotecas pueden optar por proporcionar acceso a contenido en línea, ya sea a través de enlaces a recursos en el sitio web de la biblioteca, registros bibliográficos en el catálogo en línea, o a través de otras bases de datos en línea que utilizan un Identificadores de enlaces o resolvers, y otros. Cuando decidir cuál es la mejor manera de proporcionar acceso a los contenidos en línea a los usuarios, hay una serie de consideraciones

Si la biblioteca utiliza un servicio de entrega de registros MARC, como 360 MARC, u obtiene registros para las colecciones en línea a través de una utilidad bibliográfica, como el Administrador de colecciones de Worldshare, ¿Está disponible en ese servicio? De no ser así, ¿pueden obtenerse registros bibliográficos del vendedor, ¿hay un costo, y valen la pena? ¿Deben añadirse a los registros de calidad adecuada el catálogo? Si los registros de carga de proveedor o de lote de otro servicio no son una opción, ¿cómo pueden ser dirigidos los los investigadores al contenido? ¿Se añadirá un enlace a la colección en el sitio web de la biblioteca? ¿El personal de catalogación o de metadatos se encargará de catalogar los registros de la colección? ¿Quién será responsable de asegurar que los puntos de acceso estén actualizados? en funcionamiento, y que los registros del catálogo se añaden, eliminan y actualizan según sea necesario? Si la biblioteca utiliza un resolver de enlaces, como Proquest SFX o Ex Libris 360 Link, ¿La plataforma lo puede soportar?

Evaluación del uso

Con cualquier tipo de recurso, evaluar el uso y el valor para los usuarios de la biblioteca es una tarea importante. Para los recursos en línea, muchos proveedores de contenido ofrecen la posibilidad de acceder a las estadísticas de uso. ¿Dispone de estadísticas de uso, y cómo se accede a ellas? ¿Proporciona el proveedor estadísticas de uso de acuerdo con el Código de Práctica de COUNTER? COUNTER es una organización que desarrolló un para informar de las estadísticas de uso de forma coherente, lo que permite obtener datos de diferentes a los editores y vendedores para que se entiendan y comparen más fácilmente (COUNTER, n.d.). Si el uso estadísticas disponibles, ¿cómo se accede a ellas? ¿Apoya el proveedor el uso estandarizado? Iniciativa de Recolección de Estadísticas (SUSHI), un método para automatizar la recolección de estadísticas de uso. de los proveedores de contenido participantes, o debe accederse a ellos a través de la página web de sitio web, entregado por correo electrónico, o algún otro método (NISO, n.d.)?

Costo y licencias

Para muchos recursos electrónicos, el costo puede variar en función de la inscripción o de la población a la que se atiende, número de usuarios concurrentes permitidos, número de escuelas o sucursales a las que se presta servicio, u otros factores. Los precios preferenciales pueden estar disponibles a través de un consorcio de compras al que pertenece la biblioteca. así que debes asegurarte de consultarlo con cualquier consorcio al que pertenezca la biblioteca.

Los acuerdos de licencia para recursos electrónicos describen quién puede acceder al contenido y cómo se puede utilizar, por lo que son extremadamente importantes. Los términos de la licencia suelen regir cosas tales como si el contenido puede o no compartirse a través del préstamo interbibliotecario, la definición de un usuario autorizado, si y cómo el contenido puede incorporarse a los sistemas de gestión de cursos para clases en línea, el número permitido de usuarios simultáneos, los límites de acceso o descarga, y qué tipo de acceso retiene la biblioteca, si es que se cancela la suscripción.

Bibliografía