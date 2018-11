Uso y el conocimiento de los gestores de referencias bibliográficas entre los estudiantes

Pathak, Ajatshatru; Johnson, Sarah. “Use and Awareness of Reference Management Software Among Community College Students“. Journal of New Librarianship

Este estudio de investigación investiga el uso y el conocimiento del software de gestión de referencia (RMS) entre los estudiantes de los “community colleges”. Una encuesta en persona se llevó a cabo en abril y mayo de 2017 en dos colegios comunitarios públicos urbanos de tamaño mediano en la ciudad de Nueva York. Los investigadores reclutaron 124 participantes para esta encuesta. El instrumento de la encuesta de 13 ítems fue diseñado para determinar el conocimiento y uso de los gestores de referencias bibliográficas (RMS) por parte de los participantes. Los resultados muestran un bajo nivel de conocimiento y uso de estas herramientas entre los estudiantes universitarios de la comunidad, independientemente de su edad, sexo, raza, etnia, campo de estudio, nivel de clase de pregrado, dominio del inglés o nivel académico. El artículo discute áreas para más investigación y sugiere estrategias para aumentar el uso y la conciencia del valor de los RMS entre los estudiantes de los colegios comunitarios.