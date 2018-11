Sellos Internacionales de Calidad de ANECA. Planeta Biblioteca 2018/11/07

https://www.ivoox.com/planeta-biblioteca-2018-11-07-sellos-internacionales-calidad-de_md_29792258_wp_1.mp3 Ir a descargar

En esta ocasión tuvimos el enorme placer de contar en nuestro programa con Anabel Bonilla Calero, Jefa del Programa de Sellos Internacionales de Calidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que nos ha ilustrado sobre la propia institución, sus fines, objetivos y programas de la ANECA. En concreto nos hemos centrado en el “Proyecto de Sellos Internacionales de Calidad en ANECA”, como es el proceso de evaluación, que aspectos se tienen en cuenta, la metodología, el análisis de la calidad educativa, sus beneficios y las instituciones que han conseguido el sello de calidad educativa. También hemos charlado sobre los proyectos internacionales European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) y en la realizada por European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).