“Talento Conectado. Nuevas realidades del mercado de trabajo“. Madrid: Infoempleo y EY, 2018

Texto completo

En la actualidad, la competencia por el mejor talento es muy intensa, y la responsabilidad de las empresas pasa por utilizar todas aquellas herramientas necesarias para identificar y atraer a los mejores profesionales. Ese poder de atracción recae, en muchos casos, en tener una buena imagen de empleador.

En contraste con las generaciones pasadas, ahora los profesionales tienen a su alcance todo un mundo de información online sobre casi cualquier empresa, una condición que les permite ser extremadamente selectivos con las compañías para las que aceptarán trabajar.

Es por eso que las empresas necesitan aplicar técnicas y perspectivas diferentes en sus estrategias de selección para construir relaciones duraderas con sus empleados potenciales. Analizar el proceso de selección desde el inicio hasta el final y cómo inciden la tecnología y las redes sociales es el objetivo del Informe Talento Conectado. Nuevas realidades del mercado de trabajo, elaborado por Infoempleo con la colaboración de EY.

El grado de digitalización del proceso de selección en las empresas se sitúa en España en el 53% de media. Los portales web de empleo, la generalización de las páginas web corporativas y el uso de las redes sociales como herramientas de captación de talento, han facilitado mucho la inserción de la tecnología en los departamentos de RRHH.

Sin embargo, en relación con la incorporación de soluciones digitales a los procesos selectivos, las organizaciones de nuestro país no terminan de confiar en su uso. El 47% de las compañías no disponen de ningún tipo de software para este fin, y un 20% no conoce ninguna herramienta de este tipo.

Del 33% restante, todas las empresas encuestadas disponen de un módulo específico para la captación y selección de empleados dentro de una solución global de RRHH; el 12% utilizan también un ATS para toda la gestión del proceso de adquisición de talento.

Además, resulta llamativo que un porcentaje muy alto de profesionales de RRHH ni siquiera conocen algunas de las soluciones digitales que están en todas las quinielas del futuro del reclutamiento. Realidad virtual, gamificación, chatbots, inteligencia artificial, people analytics… los departamentos de gestión de talento necesitan comenzar a familiarizarse con este tipo de tecnología emergente porque solo así podrán mantener el ritmo al que las empresas necesitan avanzar.