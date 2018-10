La conectividad a Internet tiene un impacto positivo en la vida del África subsahariana

Silver, Laura ; Johnson,Courtney. Internet Connectivity Seen as Having Positive Impact on Life in Sub-Saharan Africa But digital divides persist. Washington: Pew Research Center, 2018

Texto completo

En los últimos años, el África subsahariana ha experimentado avances espectaculares en el uso de Internet. Con este crecimiento rápido de la conectividad han surgido una serie de problemas potenciales, incluyendo noticias falsas, ataques y manipulación política y estafas financieras, entre otros. Sin embargo, según un nuevo análisis del Pew Research Center, la mayoría de los africanos subsaharianos tienen una opinión positiva sobre el papel que desempeña Internet en su país. Las gran mayoría dicen que el creciente uso de Internet ha tenido una buena influencia en la educación de su país, y la mitad o más dicen lo mismo sobre la economía, las relaciones personales y la política. Estos son algunos de los principales hallazgos de una encuesta del Pew Research Center realizada en seis países del África subsahariana entre el 21 de febrero y el 28 de abril de 2017, entre 6.795 encuestados.

Sólo cuando se trata de la cuestión de la moralidad, los africanos subsaharianos están algo más divididos sobre el papel que desempeña Internet. En seis de las principales naciones encuestadas en la región, un promedio del 45% dice que Internet ha tenido un impacto positivo en la moralidad, mientras que el 39% dice que ha sido negativo. Estas opiniones varían sustancialmente de un país a otro. Por ejemplo, la mayoría de los nigerianos (57%) cree que Internet tiene una buena influencia en la moralidad, mientras que más de la mitad de los senegaleses (54%) dicen lo contrario.

Sin embargo, en algunos países, las evaluaciones de cómo Internet afecta la moralidad han mejorado desde 2014. Hoy en día, en Ghana, el 42% piensa que el creciente uso de Internet tiene un efecto positivo en la moralidad, en comparación con el 29% en 2014. Las evaluaciones favorables del impacto de Internet en la economía y la política han aumentado aún más en el mismo período de tiempo. Por ejemplo, en 2017, alrededor de dos tercios de los nigerianos (64%) dijeron que el creciente uso de Internet tenía una influencia positiva en la política de su país, en comparación con sólo el 43% en 2014.

En general, los usuarios de Internet -es decir, las personas que dicen que usan Internet o que poseen un teléfono inteligente conectado a Internet- son más positivos acerca de su influencia. En todos los países, excepto en Tanzania, los usuarios de Internet tienen más probabilidades de pensar que Internet desempeña un papel positivo en la política del país.

La encuesta también revela que los africanos subsaharianos utilizan principalmente Internet y sus teléfonos móviles con fines sociales y de entretenimiento, aunque muchos también utilizan sus dispositivos móviles para enviar y recibir pagos. Aún así, es más probable que la gente participe en casi todas las actividades -incluso las básicas, como los mensajes de texto- si tienen teléfonos inteligentes, lo que sugiere la aparición de una nueva brecha digital basada en el tipo de teléfono. La encuesta también pone de relieve las antiguas brechas digitales en términos demográficos: Las personas de ingresos más altos, con más nivel educativo y más jóvenes son sistemáticamente más dadas a usar Internet, poseer un teléfono inteligente y participar en redes sociales.