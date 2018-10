Neudecker, Clemens. Building library labs – what do they do and who are they for? https://pro.europeana.eu/post/building-library-labs-what-do-they-do-and-who-are-they-for

¿Qué tienen en común una biblioteca y un laboratorio? En principio pensaríamos que no mucho. Pero en realidad es todo lo contrario. Clemens Neudecker nos dice qué es un laboratorio en el contexto de una biblioteca, qué actividades lleva a cabo y cuales son sus objetivos.

En los últimos años, se han creado en un número creciente laboratorios asociados a bibliotecas, primero en los Estados Unidos, como en la Universidad de Harvard o en New York Public Library, replicando estos modelos también ha surgido las primeras iniciativas en Europa, como los British Library Labs o el Laboratorio KB Lab. de la Biblioteca Nacional de los Países Bajos. Algunos laboratorios llevan funcionando varios años, mientras que otros se encuentran aún en la fase de planificación estableciéndose cuáles son las metas y objetivos. De este modo en el taller #buildlibrarylabs en la British Library celebrado del 13-14 de septiembre de 2018 se establecieron algunos de estos objetivos que tienen que tener estos laboratorios:

Objetivo 1: Abrir y gestionar los datos sobre el patrimonio cultural

Uno de los objetivos clave que todos los laboratorios de la biblioteca parecen tener en común es gestionar los datos sobre el patrimonio cultural y facilitar la reutilización de estos activos. Esto puede lograrse de varias maneras: mediante la creación de APIs, mediante la creación (y la curación) de conjuntos de datos, pero incluso el simple hecho de proporcionar una descarga masiva puede ser de gran ayuda.

Objetivo 2: Fomentar la reutilización creativa

La razón por la que se abren los datos del patrimonio cultural es para que la gente pueda hacer cosas con ellos nuevas investigaciones o creaciones. Algunos ejemplos sobre como se han reutilizado estos datos son:

Objetivo 3: Desarrollo del personal y servicios

Un objetivo compartido entre los laboratorios es el desarrollo del personal interno, fomentando las habilidades digitales y, en general, creando un mayor compromiso con las colecciones digitales en toda la organización, lo que resulta en incentivos para una mayor colaboración entre departamentos. Los laboratorios reúnen a las personas adecuadas y les proporcionan recursos para crear algo nuevo y especial.

Aunque uno de los principales problemas de los proyectos y experimentos es su sostenibilidad, existía un entendimiento común de que los laboratorios son algo que puede perdurar. Lily Knibbeler, Directora General de la Biblioteca Nacional de los Países Bajos, que habló argumentó que gracias al exitoso trabajo del equipo de KB Lab, las actividades y los servicios prestados a través el laboratorio se han convertido en una parte esencial de la cartera de servicios de la biblioteca.

Europeana Labs también estuvo presente en el taller. Reunir el enorme volumen de datos abiertos y reutilizables disponibles en Europeana Collections con la multitud de laboratorios debería dar lugar a muchas más ideas innovadoras.

