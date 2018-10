Libro Blanco sobre el préstamo digital de libros electronicos en la biblioteca.

Hansen, David R, and Kyle K Courtney. 2018. “A White Paper on Controlled Digital Lending of Library Books.” OSF. September 24. osf.io/b2jkg.

Texto completo

Este trabajo trata sobre cómo las bibliotecas pueden prestar legalmente copias digitales de libros. En él se explican los fundamentos jurídicos y políticos del proceso – “préstamo digital controlado”-, así como una serie de factores de riesgo y consideraciones prácticas que pueden orientar a las bibliotecas que tratan de poner en práctica ese tipo de préstamo. Este documento nace en apoyo de la Position Statement on Controlled Digital Lending (Declaración de Posición sobre Préstamos Digitales Controlados), un documento respaldado por muchas bibliotecas, bibliotecarios y expertos legales. El objetivo es ayudar a las bibliotecas y a sus asesores a sentirse más cómodos con el concepto explicando con más detalle los fundamentos jurídicos del préstamo digital, así como las situaciones en las que estos fundamentos son más sólidos.