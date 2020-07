El problema del libro del siglo XX

The 20th Century Book Problem. En: Hansen, David R, and Kyle K Courtney. 2018. “A White Paper on Controlled Digital Lending of Library Books.” OSF. September 24. osf.io/b2jkg. https://universoabierto.org/2018/10/13/libro-blanco-sobre-el-prestamo-digital-de-libros-electronicos-en-la-biblioteca/

Durante decenios, las bibliotecas y las instituciones culturales han tratado de proporcionar un mayor acceso a sus colecciones con la esperanza de llegar a un conjunto de lectores más amplio y diverso. La confluencia de los avances tecnológicos y la ampliación de la protección del derecho de autor han impulsado el problema.

Los plazos del derecho de autor son ahora extremadamente largos (95 años o más para muchas obras publicadas en Estados Unidos), se han eliminado las “formalidades” que una vez exigían que los titulares de los derechos tomaran medidas para obtener y conservar los derechos, los derechos son infinitamente divisibles entre las partes privadas, lo que causa incertidumbre sobre la titularidad, y la cantidad de obras que pueden acogerse al derecho de autor ha explotado con la capacidad tecnológica de crear y publicar nuevas obras con facilidad y rapidez. Los bibliotecarios se preguntan ahora si una obra sigue estando realmente protegida por el derecho de autor (¿cumplió el titular de los derechos con las formalidades de derecho de autor aplicables en los Estados Unidos?), quién es el propietario de los derechos digitales (¿el editor o el autor?) y si se puede encontrar al titular de los derechos (¿o la obra es huérfana?). Intentar responder claramente a estas preguntas título por título ha resultado costoso, lo que dificulta el acceso digital completo para un gran número de obras basadas en el permiso del titular de los derechos. En particular, en el caso de los libros y otros materiales publicados para los que antes había un mercado activo, las bibliotecas todavía no han podido proporcionar un amplio acceso al texto completo en línea.

Muchos libros del siglo XX no están disponibles para su compra como nuevos ejemplares impresos o como versiones digitales en línea. A las bibliotecas les gustaría proporcionar acceso digital, pero muchos titulares de derechos no han ofrecido esos títulos para su venta en ese formato. El embrollo de la gestión de derechos, combinado con el problema de las obras huérfanas y la duración cada vez mayor de los derechos de autor, ha hecho que sea complicado ver el camino a seguir para lograr un amplio acceso digital.

En el caso de las bibliotecas modernas con usuarios cuyas pautas de investigación y uso de la información significan que prefieren primero al acceso digital, esto significa que todo un mundo de investigación es efectivamente invisible para una variedad de tipos de usuarios. Para algunos, la imposibilidad de desplazarse físicamente a una biblioteca debido a su ubicación física remota, sus medios económicos o las limitaciones de su hogar significa que el préstamo físico no es práctico. Para otros, el acceso físico es una cuestión de gran ineficiencia en su investigación y aprendizaje. Para los usuarios con discapacidades de impresión -aquellos que actualmente tienen cierto acceso digital a las colecciones impresas debido a la práctica de un juicio de uso justo en el caso HathiTrust, que abordó la copia y el acceso de los libros para los usuarios con discapacidades de impresión- el acceso se ve actualmente limitado por obstáculos que requieren que los usuarios se identifiquen a sí mismos como discapacitados y soliciten un acceso especial a las copias digitales. Para una gran biblioteca de investigación, esto significa que las existencias de millones de volúmenes, que ya se han adquirido a un costo de cientos de millones de dólares, no son accesibles en un formato que sea más significativo y más fácil de usar para muchos investigadores hoy en día.

En cuanto a los libros principalmente de mediados del siglo XX, presumiblemente todavía protegidos por derechos de autor, pero que actualmente no están disponibles en forma electrónica por parte de sus titulares, el Préstamo Digital Controlado (CDL) es muy prometedor. Ya que el fundamento jurídico para prestar estas obras es uno de los más sólidos de todos los tipos de documentos. Algunos de estos libros bien podrían describirse como “huérfanos”, sin propietarios identificables. Otros pueden tener propietarios identificables, pero en la práctica están descuidados, no están disponibles en el mercado digital y no tienen un plan de revitalización en los formatos modernos. Para todos, esto significa que no están cumpliendo plenamente los objetivos básicos del derecho de autor de promover “el progreso de la ciencia y las artes útiles” Su falta de disponibilidad en línea no beneficia ni a los creadores ni al público lector.