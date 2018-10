Digitalización de obras huerfanas: estrategias legales para reducir los riesgos del acceso abierto a trabajos huérfanos con derechos de autor

Hansen, David. Digitizing Orphan Works: Legal Strategies to Reduce Risks for Open Access to Copyrighted Orphan Works. Kyle K. Courtney and Peter Suber, eds., Harvard L, 2016

Una obra huérfana tiene dos propiedades: Está protegido por derechos de autor, pero no es posible identificar al titular de los derechos de autor. La segunda propiedad crea problemas frustrantes, porque muchos usos importantes de las obras protegidas por derechos de autor requieren el permiso del titular de los mismos. Las obras huérfanas existen en un limbo legal en el que podríamos tener que renunciar a los usos socialmente beneficiosos de la obra, no porque el titular de los derechos se oponga a ellas, sino porque no podemos encontrar a la persona adecuada para preguntar.

Si las obras huérfanas fueran menos valiosas que las no huérfanas, estos problemas serían menos complejos. Sin embargo, la orfandad se da en obras de todo tipo, sin importar su calidad o valor. El editor puede haber dejado el negocio o haber perdido sus registros en un incendio. Es posible que sus registros estén intactos, pero es posible que nadie respondan a cualquier pregunta sobre los derechos de autor que nos permitiría rastrear al titular de los derechos en cuestión. Los derechos de autor pueden haber pasado del titular original a herederos que no pueden ser identificados o localizados.

Este es un problema que vale la pena resolver. Mientras siga sin resolverse, una fracción significativa de nuestra cultura quedará oculta o suprimida. El problema no es que no podamos poner las manos en la obra. La mayoría están disponibles en las estanterías de las bibliotecas, al igual que, por el contrario, la mayoría de las obras almacenadas en las estanterías de las bibliotecas pueden ser huérfanas. El problema es que la ley no nos permite hacerlos más accesibles y utilizables, incluso cuando los titulares de los derechos quisiera que lo hiciéramos.

Este informe trata sobre las diferentes estrategias legales que los digitalizadores estadounidenses pueden utilizar para gestionar los riesgos relacionados con los derechos de autor que supone el acceso abierto a las obras huérfanas, es decir, el acceso global en línea a las obras o a las obras protegidas (“acceso abierto gratuito”) y sin restricciones adicionales de uso impuestas más allá de las ya existentes. Este informe pretende ayudar a los digitalizadores a superar el riesgo “por muy remoto que sea” que sea. Por el contrario, permite comprender los numerosos instrumentos jurídicos y prácticos disponibles.