Libro Blanco sobre reutilización de contenidos digitales

A White Paper From the Developing a Framework for Measuring Reuse of Digital Objects project. IMLS, 2018

https://osf.io/y9ghc/

“Developing a Framework for Measuring Reuse of Digital Objects.” de IMLS. El objetivo del proyecto es llevar a cabo una evaluación formal de las necesidades de la comunidad de la Biblioteca Digital para determinar la funcionalidad deseada para una futura caja de herramientas de evaluación de la reutilización de objetos digitales. Este conjunto de herramientas recopilará los recursos disponibles, las mejores prácticas y los casos de uso para estudiar la reutilización de los activos digitales propiedad de organizaciones de patrimonio cultural y de investigación.

Este libro blanco (a) proporciona una visión general del proyecto Measuring Reuse, incluyendo informacion de Assessment Interest Group (AIG) (b) describe los métodos utilizados por el equipo del proyecto, (c) resume los resultados, y (d) discute los pasos siguientes a seguir.