La Library of Congress pone a disposición de todos 200 grabaciones de audio de escritores Hispano-Lusos gratis

Acceso a las grabaciones

The Archive of Hispanic Literature on Tape de la Library of Congress, es una colección histórica de cerca de 800 grabaciones de audio de escritores Luso-Hispanos. Desde su creación en 1943, los conservadores de la Hispanic Division han continuado expandiendo este proyecto grabando, en el laboratorio de grabación de la biblioteca y en otras agencias en el extranjero, a algunos de los escritores y poetas más importantes de los siglos XX y XXI. Los esfuerzos para digitalizar toda esta colección están en curso, por el momento hay 200 grabaciones disponibles vía streaming gratuitamente en línea.

Este primer anuncio incluye grabaciones desde los años 50 en adelante, con muchas sesiones grabadas en los últimos cinco años. Reflejando la inmensa y rica diversidad cultural y lingüística de la región, la lista incluye las literaturas de naciones como Haití, Cuba, España, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Chile, Argentina, y Portugal. También incluye, por primera vez, grabaciones de obras en lenguas indígenas, como la del erudito mexicano Ángel María Garibay (1892-1967) que lee poesía azteca en náhuatl y español; El escritor mexicano Andrés Henestrosa (1906-2008) que lee obras en zapoteco, una lengua precolombina de Oaxaca, México; y el poeta Andrés Alencastre (1909-1984) que lee versos en quechua, la lengua del Imperio Inca. Otra joya lingüística incluida en esta publicación es una lectura de la escritora española Unai Elorriaga (1973-) en euskera, una lengua pre-indoeuropea hablada en el norte de España.