Uso de ORCID, DOI y otros identificadores abiertos en la evaluación de investigación

Haak LL, Meadows A and Brown J (2018) Using ORCID, DOI, and Other Open Identifiers in Research Evaluation. Front. Res. Metr. Anal. 3:28. doi: 10.3389/frma.2018.00028

Texto completo

En este trabajo, se discute el uso de identificadores persistentes en la evaluación de la investigación – para los individuos, sus contribuciones y las organizaciones que los patrocinan y financian su trabajo. Los sistemas de identificación global se encuentran en una posición única para compilar los datos de todas las interacciones, movilidad y colaboración global que se produce en torno a un documento de investigación. Al aprovechar las conexiones entre las infraestructuras locales y los recursos de información globales, los evaluadores pueden mapear las fuentes de datos que antes no estaban disponibles o que requerían de una mano de obra que podría ser prohibitiva.

Se consideran identificadores persistentes aquellos sistemas normalizados tales como ORCID iDs y DOIs, que están siendo incorporados en los flujos de trabajo de investigación a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas; cómo esto está afectando la disponibilidad de datos para propósitos de evaluación; y proporcionamos ejemplos de evaluaciones que están aprovechando los identificadores. También se discute la importancia de la procedencia y la preservación para establecer la confianza en la fiabilidad y confiabilidad de los datos y las relaciones, y en la disponibilidad a largo plazo de los metadatos que describen los objetos y sus interrelaciones. Se concluye con una discusión sobre las oportunidades y riesgos del uso de identificadores en los procesos de evaluación.