El gobierno electrónico favorece la transformación hacia sociedades sostenibles y resilentes

United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies. [e-Book] Paris, Naciones Unidas, 2018.

Texto completo

Una nueva encuesta mundial muestra que el gobierno electrónico apoya la transformación hacia sociedades sostenibles y resistentes. Estudio de las Naciones Unidas sobre el gobierno electrónico, 2018

Los países europeos lideran el desarrollo del gobierno electrónico a nivel mundial; Américas y Asia comparten una posición casi igualitaria en los niveles altos y medios del índice de gobierno electrónico, y muchos países africanos siguen luchando por mejorar su posición en el gobierno electrónico.