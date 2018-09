50 regalos increíblemente únicos para bibliotecarios y amantes de los libros (que no son libros)

Teresa Preston nos presenta 50 regalos increíblemente únicos para amantes de los libros que no sean libros Tratar de encontrar el regalo perfecto para un amante de los libros puede ser complicado. Después de todo, el regalo más perfecto es un libro, por lo que nos propone esta lista de grandes regalos para amantes de los libros que no sean libros.

GRANDES REGALOS PARA AMANTES DE LOS LIBROS CON MENOS DE 10 dólares

Libro Abanico . Este abanico de papel parece el borde de un libro de tapa dura cuando se cierra y cuando se abre muestra páginas e imágenes de libros antiguos.

Libro Llavero . Este llavero que parece un libro diminuto que asegurará que un amante de los libros siempre pueda tener un libro a mano (incluso si no puede leerlo).

Insignias del amante del libro . Estas tres chapas son una manera fácil de llevar el amor al libro en el pecho. También echa un vistazo a estas 22 piezas de estilo para mostrar cuánto amas los libros.

Book Lover Pencils . Elegantes lápices negros con lemas sobre el amor por los libros.

Bookish AF Decal . Esta pegatina adhesiva de Bookish puede recordar a los amantes de los libros que dejen el ordenador portátil y vuelvan a su primer amor: El libro.

GRANDES REGALOS PARA ORGANIZAR LIBROS

Kit de biblioteca personal . Este kit de biblioteca personal se completa con tarjetas de préstamo y un sello de fechas para realizar un seguimiento de los libros que prestas.

Book Embosser . Esta pequeña impresora asegura que los amantes de los libros puedan tener su marca personal de manera permanente en los libros de su biblioteca.

Ex-Libros personalizado . Otra forma de agregar un toque personal a tu biblioteca son los Ex-Libros. Mira esta lista de Beautiful Bookplates of Etsy .

Sujetalibros personalizados . Mantén los libros en su lugar y con un sujetalibros de roble personalizado con jarrón incorporado. Pero si estos sujetalibros no son tu gusto, los archivos de Book Riot ofrecen muchas más posibilidades, desde dragones hasta piñas y otros más .

GRANDES AYUDAS DE LECTURA PARA AMANTES DEL LIBRO

Esparcidor de página de madera . Esta pequeña herramienta puede ayudar a los lectores a abrir los libros con solo una mano.

Marcapáginas de cable personalizados . Cada lector necesita marcapáginas ¿por qué no un marcador personalizado? Mira los archivos de Book Riot para marcadores de cuero, marcadores de metal y marcadores imprimibles gratuitos.

Libro Asiento Almohada de lectura . Esta almohada de lectura es una excelente opción para leer con las manos libres. Sostiene el libro justo en el ángulo correcto.

El Diario del amante del libro. Este diario tiene espacio para apuntar los libros leídos, los libros que vas a leer a continuación y los libros prestados a amigos.

GRANDES REGALOS LLEVABLES PARA AMANTES DEL LIBRO

Tarjeta de biblioteca corbata . Esta corbata es una forma divertida de vestirse y de leer. Mira aquí para ver más modelos.

Love Live Read calentadores de mano y bufanda : Esta bufanda y calentadores de mano a juego son perfectos para mantener el calor durante todo el invierno y no olvidar nuestro amor a los libros y a la lectura.

Book Locket . Este collar en forma de libro puede tener su propio mensaje secreto dentro. También tienes collares y pendientes .

Leí Past My Pytime Pyjamas . Estos acogedores pijamas son ideales para los lectores que les gusta permanecer despiertos hasta altas horas de la noche. Aquí puedes encontrar más snuggly bookish PJs.

Library Stamp Boxers . Estos boxers son solo un ejemplo de la ropa interior libresca disponible para alguien especial.

To Thrill a Mockingbird Dress. Un bonito vestido de verano estampado de libros.

Book Lover Casual Shoes . Estos zapatos de lona son solo un ejemplo de los muchos zapatos de libros que hay.

Una camiseta de Litographs . Puedes llevar el texto de tu libro favorito desde Orgullo y prejuicio , al El conde de Montecristo , y muchos otros, en una camiseta. Litographs también tienen carteles, bufandas y bolsas de mano. Si estas camisetas no te parecen adecuadas, hay muchas más opciones .

GRANDES BOLSOS Y ACCESORIOS PARA AMANTES DE LOS LIBROS

Una bolsa de asas clásica con la cubierta del libro . Elije una bolsa con una portada de libro vintage (hay muchos otros diseños). Out of Print también tiene camisetas, tazas y muchas otras cosas más echa un vistazo a estas bolsas de libros .

Olde Book Backpack. Esta bonita mochila permite a los lectores llevar sus libros en un libro.

Book Spines Lunch Bag . Porque los libros no son el único alimento que un lector necesita.

Purrrrfect Books Monedero y caja del teléfono . Los amantes de los libros y los gatos pueden tener sus teléfonos y efectivo a mano con esta divertida billetera, adornada con purrrfectly punny book titles.

Paraguas estantería . Cuando llueve, derrama … ¡libros! Cuando este paraguas se moja, aparecen los libros alrededor de su borde. Encuentra más paraguas de libros aquí .

GRANDES REGALOS DECORATIVOS PARA AMANTES DE LOS LIBROS

Personalized Book Lover Throw Pillow . Esta almohada asegura que los lectores siempre tengan un lugar en el sofá para acurrucarse con su libro.

Penguin Not Now . Un recordatorio importante para no molestar a un lector inmerso en un libro. Y además puedes ver otros 13 diseños literarios para más opciones.

Reading Woman Calendar. Las mujeres en este calendario son una inspiración para seguir leyendo durante todo el año.

Libro Libro Luz . Esta bonita lámpara para libros agrega un agradable ambiente a cualquier habitación.

Ideal Bookshelf Custom Print . La artista Jane Mount creará una marca personalizada de los libros favoritos de un lector. También ofrece tazas y camisetas con estantes de libros específicos, géneros y temas.

Libro corona . Esta bonita corona es un buen adorno para la puerta de cualquier amante de los libros (siempre que no les importe el arte hecho a partir de páginas de libros).

Library Nook Car Seat Cover . Los amantes de los libros pueden llevar su pasión en el coche con estas fundas para asientos de automóvil.

GRANDES REGALOS PARA LOS AMANTES DEL LIBRO

Taza I love Books (amo los libros) . Esta elegante taza es solo una de las muchas tazas disponibles para los amantes de los libros. Aquí tienes las 28 Tazas Bookish para más opciones.

Book Lover Wine Glass Charms . Los anfitriones de los clubes de lectura encontrarán que estos amuletos de copa de vino son especialmente útiles.

Great Drinkers Shot Glasses. Un regalo divertido para cualquiera que quiera tomar una copa con Dorothy Parker u Oscar Wilde.

Book Drunkard Koozie. Mantén las bebidas enlatadas frescas con una cita de LM Montgomery.

Tarjeta de Biblioteca Posavasos . Los amantes de las bibliotecas pueden proteger sus muebles con estos divertidos posavasos que imitan a las viejas tarjetas de préstamo de las bibliotecas.

GRANDES REGALOS COMESTIBLES PARA LOS AMANTES DEL LIBRO

Galletas literarias de la fortuna . En lugar de los envoltorios habituales, estas galletas llevan citas de grandes autores.

Latas de té . Los amantes de los libros pueden disfrutar de una taza de té con Oliver Twist o Don Quijote.

Molde de galletas de Bookish . Haz tus propias galletas con un diseño literario

GRAN DIVERSIÓN Y JUEGOS REGALOS PARA AMANTES DEL LIBRO

Book Lover’s Scrabble . Esta versión de Scrabble es como la versión normal, con una variación, tiene la opción de usar nombres de autores.

Readers Paradise Puzzle . Componer este rompecabezas no será tan agradable como estar en esta hermosa habitación, pero se aproxima. Aquí dispones de otros 18 Grandes acertijos de Bookish para más opciones.

Trae tu propia colección de libros. Este juego pide a los jugadores que busquen en sus libros favoritos los consejos más inteligentes sobre citas

Lit Chat Conversation Starters. Inicia una conversación sobre libros y vida con las 100 preguntas de esta baraja de cartas de Lit Chat.

GRANDES REGALOS PARA NIÑOS AMANTES DE LOS LIBROS

By the Book: Un nuevo rompecabezas de bloques . Este rompecabezas hará que los pequeños comiencen temprano con uno de los constantes desafíos de los amantes del libro, apilar libros estratégicamente para adaptarse a su espacio limitado.

Estantería granero . Esta estantería es un complemento divertido para la habitación de un joven lector

Boody personalizado . Agrega tu cita favorita a este Boody para el pequeño lector futuro. Literatee también tiene camisetas y otro equipo para adultos y niños.

Libro de cuentos Baby Hat . Una sección de Alicia en el País de las Maravillas adorna este sombrero para recién nacidos. También puedes elegir entre Azabache, Peter Pan y otros clásicos. O puedes también elegir una bufanda Storiarts , una camiseta o un bolso para adultos.

Libro vestido para niños “Spines” . Vestido con estampado libresco para niños

Cepillo para limpiar libros

Caja de pañuelos en forma de libro

Cubierta transparente para no manchar las hojas

Funda para portatil en forma de libro

Vela con olor a libro viejo

Cargador de teléfono en forma de libro