Más allá de santos, espías y vendedores: nuevas analogías para los programas de enlace en bibliotecas

Barr, Peter ; Tucker, Anthea. “Beyond saints, spies and salespeople: new analogies for library liaison programmes“. the Library with the Lead Pipe, 2018

Las bibliotecas universitarias del Reino Unido están poniendo cada vez un mayor énfasis en el compromiso y la creación de relaciones con los académicos. Los intentos de articular este compromiso se basan en las analogías propias del lenguaje del mundo comercial. Sin embargo el uso lenguaje procedente del ámbito comercial a veces produce cierto rechazo, tanto entre profesores como entre bibliotecarios, por lo que sería conveniente establecer una aprximación diferente para describir el trabajo del bibliotecario de enlace. Por lo tanto, las bibliotecas requieren un vocabulario más complejo que el de las empresas para definir y articular su trabajo en los programas de enlace.