300 libros de Ciencias Sociales y Humanidades en acceso abierto del Project MUSE

Cerca de 300 libros de acceso abierto (OA) están ahora disponibles en Project MUSE, la aclamada colección en línea de libros de humanidades y ciencias sociales, en una plataforma de nuevo diseño que representa un gran paso adelante en la publicación de OA en estos campos.

La colección está en un formato HTML5 lo que les hace altamente descubribles y adaptables, en lugar de PDF estáticos, e incluyen títulos de Johns Hopkins University Press, Cornell University Press, Duke University Press, University of Hawai’i Press, University of Michigan Press, Syracuse University Press, The MIT Press, y Temple University Press. Gracias a la subvención de la Fundación Mellon, estos títulos están disponibles en una plataforma de MUSE muy mejorada y son gratuitos para los lectores de todo el mundo.

Los nuevos títulos “HTML5 OA” mejoran considerablemente la colección de casi 600 libros de OA en formato PDF que ya estaban disponibles en MUSE, lo que eleva el total de libros de OA a más de 800.