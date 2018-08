Google Scholar, Web Of Science y Scopus: una comparación sistemática de citas en 252 categorías de temas

Martin-Martín, A ; Orduna-Malea, E. ; Thelwall, M ; Delgado-Cozar, E. “Google Scholar, Web Of Science, and Scopus: A Systematic Comparison of Citations in 252 Subject Categories” (Preprint). Arxiv, August 15, 2018 (Version 1.1)

Texto completo

A pesar de que los recuentos de citas de Google Scholar (GS), Web of Science (WoS) y Scopus son ampliamente consultados por los investigadores y algunas veces utilizados en evaluaciones de investigación, no hay evidencia reciente o sistemática sobre las diferencias entre ellos.

En respuesta, este trabajo investiga 2,448,055 citas a 2,299 documentos altamente citados en inglés de 252 categorías de temas de GS publicados en 2006, comparando GS, WoS Core Collection y Scopus.

GS encontró consistentemente el mayor porcentaje de citas en todas las áreas (93% -96%), muy por delante de Scopus (35% -77%) y WoS (27% -73%). GS encontró casi todas las citas de WoS (95%) y Scopus (92%). La mayoría de las citas encontradas solo por GS provienen de fuentes externas (48% -65%), que incluyen tesis, libros, documentos de conferencia y materiales no publicados. Muchos no eran ingleses (19% -38%), y tendían a ser mucho menos citados que citar fuentes que también estaban en Scopus o WoS.

A pesar de las muchas fuentes exclusivas de GS, las correlaciones de Spearman entre los recuentos de citas en GS y WoS o Scopus son altas (0.78-0.99). Son más bajos en Humanidades, y más bajos entre GS y WoS que entre GS y Scopus. Los resultados sugieren que en todas las áreas los datos de citas de GS son esencialmente un superconjunto de WoS y Scopus, con una cobertura extra sustancial.