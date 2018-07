Como influyen los factores de posicionamiento en la ordenación por relevancia en Google Scholar

Rovira, Cristòfol and Guerrero-Solé, Frederic and Codina, Lluís “Received citations as a main SEO factor of Google Scholar results ranking“. El profesional de la información, 2018, vol. 27, n. 3, pp. 559-569.

Texto completo

El objetivo de este artículo es analizar los factores de posicionamiento (SEO) externos que pueden influir en la ordenación por relevancia en Google Scholar y luego identificar el peso las citas recibidas en esta ordenación. Se ha aplicado una metodología de ingeniería inversa comparando el ranking de Google Scholar con un ranking formado tan sólo por el número de citas recibidas por los documentos. El estudio se realizó a partir de cuatro tipos de búsquedas sin palabras clave: por publicación, año, autor y “citado por”. Los resultados fueron coincidentes en las cuatro muestras con coeficientes de correlación entre los dos rankings superiores al 0,9. El presente estudio demuestra de forma más clara que en anteriores investigaciones que las citas recibidas es el factor SEO externo más relevante en el ranking de los resultados en Google Scholar. Los demás factores tienen una influencia mínima. Esta información proporciona una base sólida para la disciplina del posicionamiento en buscadores académicos (ASEO). También hemos desarrollado una nueva propuesta metodológica que aísla los factores SEO externos y que puede ser útil en futuras investigaciones.