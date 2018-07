La predicción del nacimiento de Internet en los escritos de Marshall McLuhan

“Desde el inicio del telégrafo y la radio, el mundo se ha contraído espacialmente, conformando una aldea global. El tribalismo es nuestro único recurso desde el descubrimiento electromagnético. Pasando de los medios impresos a los electrónicos, hemos renunciado al ojo por el oído”.

Herbert Marshall McLuhan “Comprender los medios de comunicación : Las extensiones del ser humano” Barcelona: Paidos, 1996 (original de 1962)

Herbert Marshall McLuhan, un profesor de inglés nacido en Edmonton, Canadá, y autor del celebre libro “La Galaxia Gutenmberg” observó que la historia de la humanidad podía dividirse en cuatro etapas: La era acústica, la era literaria, la era de la impresión y la entonces emergente era electrónica. McLuhan creía que esta nueva frontera sería el hogar de lo que él llamó la “aldea global”, un espacio donde la tecnología tendría capacidad de difundir información a todos y cada uno de los individuos. E incluso la capacidad futura de los más primitivos ordenadores para mejorar la investigación y en alguna manera la creación de la Wikipedia:

“Un ordenador como instrumento de investigación y comunicación podría mejorar la recuperación, la obsoleta organización de la biblioteca masiva, recuperar la función enciclopédica individual y pasar a una línea privada para adaptar rápidamente los datos de una clase comercializable“.

En la “Galaxía Gutenberg” ya había hablado de la abolición del tiempo y el espacio

“La velocidad eléctrica tiende a abolir el tiempo y el espacio de la conciencia humana. No existe demora entre el efecto de un acontecimiento y el siguiente. Las extensiones eléctricas de nuestro sistema nervioso crean un campo unificado de estructuras organizativas“

En alguna manera, también nos predijo los futuros documentos multimedia o transmedia:

“El próximo medio, sea lo que sea -puede ser la extensión de la conciencia- incluirá a la televisión como su contenido, no como su entorno, y transformará a la televisión en una forma de arte“

Además, acuñó el término “surfing” para referirse al movimiento rápido a través de un cuerpo de documentos, cuando dijo que “Heidegger surf-boards along on the electronic wave as triumphantly as Descartes rode the mechanical wave“.

Incluso habló de las interacciones, de lo que luego llamaríamos tecnologías participativas o web 2.0.

“No hay pasajeros en la nave espacial tierra: todos somos tripulantes“.

Pero también advirtió que una rendición a la “manipulación privada” limitaría el alcance de nuestra información en función de lo que los anunciantes y otros elijan para que los usuarios vean. Incluso advirtió contra el poder de la aldea global, insistiendo en que a través de todo ello debe haber un equilibrio entre “mensaje y medio”. Básicamente, decía que ninguna organización debería estar a cargo de ambos.

Marshall McLuhan murió el 31 de diciembre de 1980, varios años antes de que pudiera presenciar de primera mano cómo sus predicciones se hacían realidad.

Basado en: Marshall McLuhan — The Man Who Predicted The Internet

By Katie Serena