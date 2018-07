El uso de dispositivos móviles para informarse sigue creciendo, superando a los ordenadores de sobremesa y portátiles

Fedeli, Sofia ; Matsa K. E. “Use of mobile devices for news continues to grow, outpacing desktops and laptops” Pew Research Center. 2018

Los dispositivos móviles se han convertido en una de las formas más comunes en que los estadounidenses obtienen noticias, superando a los ordenadores de escritorio o portátiles. Aproximadamente seis de cada diez adultos estadounidenses (58%) a menudo reciben noticias en su dispositivo móvil, 19 puntos porcentuales más que el 39% quienes que reciben noticias en una computadora de escritorio o portátil, según una encuesta del Pew Research Center.

La proporción de estadounidenses que a menudo reciben noticias en un dispositivo móvil es casi el triple del 21% que lo hizo en 2013. Al mismo tiempo, la porción de estadounidenses que a menudo reciben noticias en un ordenador de sobremesa se ha mantenido relativamente estable, con un 39%, con un aumento de sólo 4 puntos porcentuales desde partir de 2013.

La porción de adultos que alguna vez reciben noticias en el ordenador – a diferencia de los que a menudo reciben noticias – es casi la misma que la de aquellos que lo hacen en un dispositivo móvil – el 88% de los estadounidenses reciben noticias en su dispositivo móvil y el 84% reciben noticias en el ordenador. En general, el 96% de los adultos de EE.UU. reciben noticias en línea, es decir, siempre reciben noticias en un dispositivo móvil o en una computadora.

El crecimiento en el consumo de noticias móviles ha sido impulsado por los adultos mayores y aquellos con menores ingresos, como lo ha demostrado un análisis anterior. Sin embargo, los jóvenes siguen superando a sus mayores. Alrededor de siete de cada diez adultos de 18 a 29 años de edad (71%) a menudo reciben noticias en su dispositivo móvil, en comparación con el 37% de las personas de 65 años o más. Además, las personas de 65 años o más tienen más probabilidades de recibir noticias en un ordenador de sobremesa que en un dispositivo móvil (un 47% frente a un 37%, respectivamente). Este es el único grupo de edad más propenso a recibir noticias en una computadora de escritorio o portátil que en un dispositivo móvil.