Directorio Europeo de Apps de salud myhealthapps 2015-2016: con aplicaciones de salud que se centran en la atención en la comunidad, la discapacidad, la salud y el bienestar

Stančič, Z. (2016). [e-Book] The myhealthapps directory 2015-2016: Featuring health apps that focus on care in the community, disability, health, and wellness – a review by patient groups and empowered consumers European Commission, 2016

Encontrar una aplicación confiable y segura para la salud o el bienestar que se ajuste a las necesidades específicas del usuario puede resultar difícil entre la gran cantidad de aplicaciones disponibles en línea. Al proporcionar información transparente sobre aplicaciones seleccionadas, recomendadas por consumidores/pacientes u otros grupos, esta edición del directorio de myhealthapps ofrece orientación a los usuarios potenciales para ayudarles a tomar decisiones informadas. De hecho, la transparencia de la información es esencial para fomentar la confianza de los usuarios. Ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones con conocimiento de causa es un objetivo de la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de la Comisión Europea (DG CONNECT), en apoyo de iniciativas mHealth.