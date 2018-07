La expansión y visibilidad de la arqueología a través de las publicaciones divulgativas en el siglo XIX y XX

Thorthon, Amara. Archaeologists in Print: Publishing for the People. UCL Press, 2018

“Archaeologists in Print” es una historia de las publicaciones populares en arqueología en los siglos XIX y XX, un período crucial de expansión y desarrollo tanto de arqueología como de las publicaciones. Examina cómo los arqueólogos británicos produjeron libros y artículos periódicos populares para una audiencia no académica, y explora el aumento en la visibilidad pública de los arqueólogos.

Notablemente, analiza las experiencias de las mujeres en la arqueología junto a sus contemporáneos masculinos más conocidos, como se muestra en sus libros y archivos. En el trasfondo de esta narración está la historia de la expansión y contracción imperial de Gran Bretaña, y la evolución del turismo moderno en el Mediterráneo Oriental y Medio Oriente. Los arqueólogos explotaron estos factores para obtener apoyo e interés público y financiero, y como crean y mantienen un público lector para su trabajo, respaldado por la naturaleza estacional de la excavación y el turismo. Reforzando estas actividades editoriales a través de apariciones personales en la sala de conferencias, el espacio de exposición y el recorrido por el sitio, y en los nuevos medios de comunicación – cine, radio y televisión – los arqueólogos dieron forma a la comprensión pública de la arqueología.