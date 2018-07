Datos de las monografías de acceso abierto: un estudio de caso de UCL Press

Montgomery, L. “Getting the Best Out of Data for Open Access Monograph Presses: A Case Study of UCL Press”. URL: https://hcommons.org/deposits/item/hc:20037/

Este estudio de UCL Press buscó identificar en qué medida los datos disponibles para las monográficas de acceso abierto (OA) pueden combinarse con herramientas de análisis de bajo costo para proporcionar una idea del desarrollo y la estrategia. Un objetivo adicional fue identificar los pasos prácticos que los editores de monografías pueden llevar a cabo para garantizar que aprovechen al máximo los datos a los que tienen acceso. El equipo del proyecto llevó a cabo el análisis de las cifras de descarga de las plataformas que brindan acceso a los títulos monográficos de prensa de UCL; actividad de redes sociales; y patrones de ventas. Los patrones de interacción con los libros se cotejaron con eventos clave de marketing y diseminación para identificar las relaciones entre los enfoques de mercadotecnia y la conciencia o el uso de un título.

El estudio muestra que es posible obtener información valiosa sobre los usos de los libros de OA al recopilar y analizar el uso y los datos de las redes sociales. También identifica una serie de pasos relativamente sencillos que las editoriales pueden tomar para maximizar la riqueza de los datos capturados. Estos incluyen la recopilación y el almacenamiento proactivo de datos; proporcionar recomendaciones de mejores prácticas para aquellos que participan en la promoción, particularmente cuando la promoción es a través de las redes sociales; y facilitando el seguimiento de esfuerzos específicos para publicitar libros mediante el uso de enlaces etiquetados.