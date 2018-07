Quarter of universities not reporting on potential malpractice

El informe del Comité de Ciencia y Tecnología examina lo que se sabe sobre los problemas que surgen de errores, prácticas cuestionables y fraude en la investigación, y lo que se puede hacer para asegurar que los problemas se gestionen adecuadamente.

Como parte de su investigación, el Comité escribió a 136 universidades para preguntarles si publicaban información sobre el número de investigaciones de faltas de conducta realizadas cada año.

En el informe del Comité se llega a la conclusión de que:

A pesar de un compromiso en el Concordato de 2012 para Apoyar la Integridad de la Investigación, una cuarta parte de las universidades no están elaborando un informe anual sobre la integridad de la investigación.

Esta falta de transparencia constante en la comunicación de los datos sobre el número de investigaciones sobre faltas de conducta y la incoherencia en el modo en que se registra la información dificultan el cálculo de la magnitud de las faltas de conducta en materia de investigación en el Reino Unido.

Si bien el cumplimiento del Concordat es técnicamente un requisito previo para recibir financiación del Consejo de Investigación y Enseñanza Superior, su incumplimiento no ha dado lugar a ninguna acción de financiación contra las instituciones.

Ha habido una falta de liderazgo coordinado en la aplicación de las recomendaciones del Concordato en las universidades.

Debido a las posibles debilidades del enfoque del Reino Unido sobre la integridad de la investigación, el Comité lo recomienda:

Debería elaborarse un Concordato más estricto sobre la Integridad de la Investigación, con una hoja de ruta programada para el cumplimiento del 100%.

El Gobierno debería establecer un Comité Nacional de Integridad en la Investigación para proporcionar un medio de verificar que las investigaciones universitarias sobre las faltas de conducta en materia de investigación se lleven a cabo de manera adecuada.

La responsabilidad principal de investigar las faltas de conducta debería seguir recayendo en el empleador, pero el nuevo comité mejoraría la confianza en el sistema de autorregulación existente y estaría alerta ante el posible conflicto de intereses de las universidades: las faltas de conducta en materia de investigación de “autocontrol”.

El nuevo comité debería publicar un informe anual sobre el estado de la integridad de la investigación en el Reino Unido.