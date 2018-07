Big Deals Survey, primera cartografía de los principales contratos de publicación científica en Europa

EUA Big Deals surve report: The First Mapping of Major Scientific Publishing Contracts in Europe [Report] Brussels, Belgium, EUA.

Texto completo

EUA ha publicado los resultados de su primera encuesta Big Deals Survey, una iniciativa original llevada a cabo por la asociación para recopilar más información sobre los grandes contratos de publicación científica desde la perspectiva de las universidades (conocida como “Big Deals”).

The EUA Big Deals Survey Report presenta datos de 28 consorcios de negociación. Los datos, que se recogieron entre julio de 2016 y junio de 2017, eran anónimos para respetar de ese modo el carácter confidencial de la información proporcionada por los encuestados. La encuesta se centró en las funciones y el proceso de trabajo de los consorcios, así como en las condiciones de los contratos para grandes contratos relativos a publicaciones periódicas científicas, bases de datos y libros electrónicos. Los resultados de la encuesta muestran que los consorcios representan ampliamente los intereses de las partes interesadas de los sectores universitario y bibliotecario, y que están impulsados en gran medida por las necesidades de los investigadores.

Los resultados de la encuesta revelaron, por primera vez a escala europea, la magnitud del gasto en contratos con editoriales científicas. También se identificaron marcadas variaciones en el gasto en contratos de grandes proyectos entre los diferentes países europeos. Además, los resultados de esta encuesta indican que el liderazgo universitario sólo participa directamente en el proceso de negociación con los editores en aproximadamente un tercio de todos los consorcios, mientras que la financiación de estos contratos procede en gran medida de la universidad y del sector público.