Bibliotecas en el cielo: club de lectura infantil de verano de la compañía EasyJet

Library in the sky

https://www.easyjet.com/en/bookclub

Todos sabemos que viajar con niños puede ser estresante ya que tratas de mantenerlos entretenidos durante el viaje. Así la compaía EasyJet pidió a Dame Jacqueline Wilson que les ayudara a crear una lista de lecturas que los niños pudieran disfrutar en sus vuelos. Dame Jaqueline seleccionó sus diez mejores lecturas infantiles para el verano, incluyendo cinco grandes clásicos de Puffin, quería tener libros que los niños no hubieran leído pero que estuvieran familiarizados con la historia, como Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz, o Charlie y la Fábrica de Chocolate, porque probablemente han visto un video de ellos. Y luego seleccionó libros que atrajeran tanto a los niños como a las niñas. Además de clásicos muy conocidos, también incluyó algunos clásicos modernos, como Fin Family Moomintroll y, en particular, Journey to the River Sea, del que tanta gente dice que es su libro favorito de los últimos tiempos.

La biblioteca de a bordo en el cielo, puede disfrutarse en vuelos seleccionados, para ello la compañía aérea ha puesto un libro en el bolsillo central del respaldo de cada fila para que sus hijos lo disfruten mientras vuelan con sus padres o acompañantes