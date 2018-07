Test de usabilidad para un sistema de integrado de biblioteca de código abierto en KOHA

Khatun, A. “Usability testing for an open-source integrated library system.” The Electronic Library vol. 36, n. 3 (2018). pp. 487-503. URL https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/EL-03-2017-0049?af=R

El objetivo de este documento es examinar empíricamente la usabilidad del OPAC de Koha desde la perspectiva del usuario. Para ello, se llevaron a cabo una serie de pruebas de usabilidad con Koha en una universidad privada de Bangladesh. Tanto los usuarios experimentados como los principiantes participaron en estas pruebas. Los usuarios experimentados participaron sólo una vez, mientras que los principiantes participaron en tres sesiones sucesivas. Al principio, se grabó la actuación inicial de los no expertos. Luego, realizaron las mismas tareas después de un breve tutorial de capacitación. Los principiantes participaron de nuevo en el experimento de retención con las mismas tareas después de cuatro semanas. Se entregó un conjunto de siete tareas a los usuarios para que vieran su desempeño en términos de tiempo, número de errores cometidos y puntajes de éxito. Los datos de desempeño fueron capturados a través de un software de registro de pantalla de computadora, y las puntuaciones de satisfacción fueron obtenidas usando una versión modificada del Cuestionario de Satisfacción de la Interfaz de Usuario (QUIS). Se realizaron comparaciones de rendimiento y satisfacción con OPAC de Koha entre los experimentos iniciales, de aprendizaje y de retención de los usuarios experimentados y entre las tres sesiones de prueba de los no expertos.

Los resultados mostraron una diferencia de rendimiento significativa entre la sesión inicial de los usuarios no expertos y la de los experimentados. Los principiantes podrían fácilmente aprender la funcionalidad del OPAC cuando se les proporcionara una breve capacitación. El análisis comparativo del rendimiento entre los usuarios experimentados y el aprendizaje de los principiantes no mostró diferencias significativas entre estas sesiones. Hubo una diferencia significativa entre la retención de experimentados y novatos en términos de puntajes de éxito. La comparación entre las sesiones inicial, de aprendizaje y de retención de los no expertos mostró diferencias significativas en el tiempo empleado y en los errores cometidos. Los resultados de QUIS también mostraron diferencias significativas en la satisfacción subjetiva para varios ítems entre usuarios experimentados y sesiones de no experimentados.

Este es un estudio pionero de la usabilidad basado en tareas de OPAC elaborado con Koha. Los hallazgos de este estudio alentarán a los investigadores a examinar empíricamente la usabilidad de otros sistemas integrados de código abierto, lo que podría resultar en un mejor desempeño y satisfacción de los usuarios con estos sistemas.