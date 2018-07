Cómo las TIC y las soluciones móviles contribuyen a un futuro sostenible del cambio climático en América Latina y el Caribe

Technology for Climate Action in Latin America and the Caribbean: How ICT and Mobile Solutions Contribute to a Sustainable, Low-Carbon Future, [Report] Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2018.

Texto completo

Los países de América Latina y el Caribe son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Para evitar que estos efectos ocurran, los empresarios están trabajando en colaboración con los encargados de formular políticas, las instituciones financieras y las organizaciones de la sociedad civil para aprovechar el uso de las nuevas tecnologías digitales. Esta publicación explora cómo estas nuevas tecnologías pueden ayudar en la lucha contra el cambio climático y cómo minimizar los impactos de la industria digital.