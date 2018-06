Siete maneras en que las familias promueven la alfabetización temprana

Caspe, M. and M. E. Lopez ( 2016). [e-Book] Seven Research-Based Ways That Families Promote Early Literacy. Cambridge, MA, Harvard Family Research Project.

Texto completo

Infografía en español

Infografía en Inglés

La idea de que las familias desempeñan un papel fundamental en la promoción del desarrollo de la alfabetización de los niños es indiscutible. La alfabetización, o la capacidad de leer y escribir, se compone de una variedad de habilidades que van desde el reconocimiento de letras y la conciencia fonémica, hasta el lenguaje oral, el vocabulario, la comprensión de cuentos y la motivación. Estas habilidades comienzan a desarrollarse al nacer, y una base de investigación sustancial y sólida. confirma que las familias desempeñan un papel importante en su promoción. La alfabetización temprana es una experiencia positiva -ya sea en el hogar, en programas para la primera infancia, en escuelas o en bibliotecas- impulsan una trayectoria para llegar a ser lectores seguros de sí mismos en el futuro, lo cual es un factor importante. Un hito en el camino hacia el éxito en su vida estudiantil y profesional.

Las experiencias positivas del aprendizaje linguistico de temprana edad establecen los niños en un camino para llegar a ser lectores seguros cuando llegan al tercer grado, lo cual es clave y importante en el camino hacia la graduación de la escuela secundaria.

Los estudios demuestran que cuando las familias…

Tienen conversaciones continuas y interesantes con sus hijos

Crean un ambiente positivo para el aprendizaje de lenguaje

Hacen la lectura divertida

Tienen expectativas altas para el aprendizaje de su hijo/hija

Se comunican con el maestro de su hijo/hija

Utilizan sus idiomas principales

Visitan la biblioteca

…Los niños desarrollan fuertes competencias lingüísticas y de la alfabetización.

