Competencia en lectura: una interfaz entre contextos psicosocial, familiar y escolar

Mendes, E. C. d. C. S. and B. Decio (2015). [e-Book] Competência em leitura : interface entre contextos psicossocial, familiar e escolar. Brasilia, Scielo.

PDF

ePub

“Ante los crecientes resultados negativos del desempeño escolar de alumnos brasileños, constatados por el Ministerio de Educación (MEC), Competencia en lectura: interfaz entre contextos psicosocial, familiar y escolar se propone reflexionar sobre el complejo proceso de alfabetización infantil y los contextos en la educación que la lectura está inserta, en ese sentido, se presenta un análisis de los aspectos cognitivos y sicossocialesambientales que interfieren en el desempeño de los alumnos. La obra contribuye a la profundización del conocimiento acerca de los procesos involucrados en la adquisición de la lectura y abre puertas para intervenciones eficaces que impulsen y en el caso de los niños y niñas que viven en la escuela, en el caso de los niños y niñas.