Cómo el uso justo promueve la creación de nuevos conocimientos

How Fair Use Promotes Creation of New Knowledge (infografía)

El uso justo es un derecho esencial en virtud de la ley de derechos de autor, promueve el progreso de la ciencia y las artes. En los casos en que la ley de derechos de autor pudiera actuar de otro modo para impedir que las personas accedan al conocimiento, el uso justo permite a todos utilizar el material cultural y científico existente sin permiso, bajo ciertas circunstancias. Por ello. la Association of Research Libraries (ARL) junto a Fair Use/Fair Dealing Week 2018 han publicando una infografía que ilustra cómo el “uso justo” favorece la innovación, la creatividad y la investigación, permitiendo en última instancia que se creen y compartan nuevos conocimientos.

Los reportajes de noticias pueden realizarse con mayor precisión.

El uso justo permite a los reporteros mostrar el contenido creado previamente para proporcionar un contexto apropiado en torno a los eventos actuales, dando a la audiencia una mejor comprensión de los eventos que se están desarrollando.

La información se puede indexar y buscar, lo que agiliza el descubrimiento.

El uso justo permite la copia y/o uso de obras protegidas por derechos de autor en bases de datos con capacidad de búsqueda, lo cual facilita su descubrimiento.

Se pueden desarrollar productos innovadores que dependan de conocimientos preexistentes y estas tecnologías pueden impulsar nuevas ideas.

La creación de bases de datos con capacidad de búsqueda es un uso justo y transformador en el que la obra protegida por derechos de autor se utiliza para un propósito diferente a su intención original. Los motores de búsqueda en Internet, el software de detección del plagio y otras bases de datos han permitido la extracción de textos y datos para facilitar la investigación científica y la creación de nuevos conocimientos.

El arte nuevo puede ser creado y disfrutado.

El uso justo facilita el uso de clips y artefactos culturales e históricamente significativos en diversas formas de entretenimiento. El arte de apropiación, como las pinturas de Andy Warhol sobre latas de sopa Campbell se apoya ampliamente en obras preexistentes. Las obras protegidas por derechos de autor también pueden utilizarse en películas, programas de televisión y musicales, como en Jersey Boys, donde un clip de las Cuatro Estaciones que se presenta en el Ed Sullivan Show ilustra un momento importante en la carrera de la banda

Los usuarios pueden generar nuevos contenidos basados en trabajos existentes.

El uso justo permite el uso de personajes, canciones y clips audiovisuales existentes en la creación de nuevos contenidos generados por el usuario, incluyendo ficción fan, parodias, remezclas de canciones y videos mash-up. El contenido generado por el usuario es a veces tan popular que se vuelve viral en Internet, como la mashup de Justin Timberlake “Can’ t Stop the Feeling” con clips de baile de 60 películas.

Pueden crearse películas documentales para informar al público a través de medios audiovisuales sobre acontecimientos históricos y culturales significativos.

Los directores de documentales confían en el uso justo para emplear material protegido por derechos de autor: como un objeto de crítica social o política; para ilustrar puntos de discusión; en el proceso de filmar algo más; o en secuencias históricas. Por ejemplo, Our Nixon usa filmaciones de películas caseras filmadas por los principales ayudantes de la Casa Blanca en 1969-1973 para crear un retrato íntimo de la presidencia de Nixon.

Los sitios web documentales pueden proporcionar pasarelas digitales a la historia.

Los sitios web pueden proporcionar acceso a documentos, fotografías, materiales audiovisuales y efímeras para contextualizar eventos, como la lucha popular por los derechos de voto en el Movimiento de Derechos Civiles de los Estados Unidos o la Feria Mundial de Nueva York de 1939-1940.

Se pueden crear nuevas formas de compartir información.

El uso razonable fomenta los usos transformadores y apoya nuevas formas de compartir información y permitir el estudio u otras interacciones, incluso a través de medios audiovisuales, visualizaciones de datos o renderizaciones tridimensionales.

Los programas de ordenador pueden ser rediseñados con lógica inversa para soportar nuevas creaciones compatibles.

El software interoperable es esencial para la proliferación de la tecnología y los diferentes sistemas operativos. El uso leal facilita el uso de la ingeniería inversa para la interoperabilidad

Un comentario significativo puede facilitar las contribuciones a una nueva investigación

Los usuarios pueden confiar en el material con copyright existente para la creación de nuevas investigaciones. Las citas facilitan la enseñanza, la crítica significativa y el comentario.