Manual de familia y compromiso social

Redding, S., M. Murphy, et al. [e-Book] Handbook on Family and Community Engagement. Lincoln, IL, Academic Development Institute / Center on Innovation & Improvement, 2011.

Texto completo

Este manual ofrece una amplia definición de la participación de la familia y la comunidad, vista a través del lente de académicos y profesionales con una amplia gama de perspectivas sobre por qué y cómo las familias, las comunidades y las escuelas colaboran entre sí. Tomados en conjunto, los capítulos de este Manual esbozan los componentes de una teoría del cambio para el campo de la participación de la familia y la comunidad. ¿De qué sirve en última instancia la participación de la familia y la comunidad? ¿Qué saben y hacen las familias de manera diferente cuando este trabajo es exitoso? ¿Qué políticas y prácticas educativas nos ayudarán a realizar estos cambios?