La Biblioteca Pública de San Francisco galardonada como mejor biblioteca del año por Library Journal

Texto basado en 2018 Gale/LJ Library of the Year: San Francisco Public Library

By John N. Berry III en Library Journal June 5, 2018

Ver original

La Biblioteca Pública de San Francisco (SFPL, por sus siglas en inglés), con su personal comprometido, liderazgo transformador, increíble variedad de programas, asociaciones, popularidad y conexiones con la comunidad ha sido considerada por Library Journal como la mejor biblioteca de 2018 por ser un modelo e inspiración para las bibliotecas públicas de todo el mundo por la diversidad de servicios que ofrece para todos miembros de su comunidad sin excepción alguna.

Cada año, la revista Library Journal, una publicación comercial estadounidense para bibliotecarios, reconoce a la mejor biblioteca que sirve a sus comunidades desde 1992. “Nos preocupamos los unos por los otros, y nos celebramos los unos a los otros. Nuestros bibliotecarios, nuestros gerentes, todos pasan por un entrenamiento de excelencia de servicio“, dice el director de la biblioteca Michael Lambert. La gente se ha comprometido con el modelo de servicio enfocado en el cliente, y se han comprometido a ser una biblioteca segura y acogedora, un lugar preferido por y para todos.

La eficacia de las innovaciones de la Biblioteca Pública de San Francisco (SFPL) para satisfacer las necesidades de la comunidad es medida por un equipo de análisis interno encabezado por un director de análisis, lo que a su vez es una innovación.

La inclusión ha sido durante mucho tiempo un foco de atención en la San Francisco Public Library (SFPL), pero ha adquirido nueva urgencia en el clima político actual, algo de lo que la dirección no rehuye. “El día después de las elecciones de 2016 tuvimos nuestra reunión del Foro del Futuro de la Biblioteca. Luis Herrera reconoció que la gente de la sala se sentía afectada. Descartamos la agenda que habíamos preparado y mantuvimos un diálogo con el personal. ¿Qué vamos a hacer en la biblioteca para abordar la equidad en nuestra comunidad? ¿Cómo podemos ser más inclusivos? fueron las preguntas que se debatieron“, dice Michael Lambert, bibliotecario de la ciudad.

De ese diálogo, SFPL formó su Grupo de Trabajo de Servicios para Inmigrantes, que a su vez desarrolló rápidamente una lista de programas. La iniciativa “Todos son bienvenidos” de SFPL nació con información sobre cómo establecerse en los Estados Unidos, cómo aprender o mejorar el dominio del inglés, cómo convertirse en ciudadano, y otros recursos críticos, en seis idiomas y a través del video de YouTube. El programa “Conozca sus derechos” de la iniciativa ha sido un gran éxito, y la SFPL se ha unido a la Oficina de Compromiso Cívico y Asuntos de Inmigrantes de la ciudad, que llama a la biblioteca a ser “un socio crítico”, además de un bufete de abogados de inmigración, para dar consejos individuales sobre las solicitudes de ciudadanía. La biblioteca también ofrece talleres sobre cómo convertirse en un aliado de los inmigrantes. Un conjunto de herramientas y una “Guía de recursos sobre Respeto y Amor” que aborda cuestiones relativas a la parcialidad y discriminación en varios idiomas Inglés, Español, Chino, Arabe, Tagalo, Vietnamita, y Ruso. Y una tarjeta de recursos titulada “Ayuda Contra el Odio”, en Inglés, Español, Chino, y Arabe.

Además la SFPL está tomando medidas para hacer frente a la injusticia racial. De manera que la biblioteca diseñó una serie de programas para ayudar a los padres, educadores y cuidadores a discutir sobre el tema del racismo con los jóvenes. Los participantes recibieron herramientas para abordar el racismo, la inequidad y la injusticia, y practicaron conversaciones con y para los niños sobre cómo abordar las cuestiones de justicia racial.

Bridge at Main, es un centro de alfabetización y aprendizaje para adultos ubicado en la Biblioteca Principal que cuenta con un laboratorio de computación, clases de tecnología y un centro de recursos para los más mayores, un Centro de Servicios para Sordos, la Biblioteca para Ciegos y servicios móviles para personas confinadas en sus hogares a través de la “Biblioteca sobre Ruedas“. Una innovación reciente que permite a los pacientes del hospital tener acceso a los materiales de la biblioteca sin tener que pedir una tarjeta. Otra población desatendida a la que se dirige la SFPL son los niños que necesitan ayuda adicional con la lectura. SFPL es la primera biblioteca pública en el país en contratar a un bibliotecario de diferencias de aprendizaje, quien está desarrollando un programa de tutoría individual y remediación de lectura llamado FOG (Free Orton-Gillingham) Readers.

Otra población objetivo de la SFPL son los adolescentes. Muchas bibliotecas tienen juntas asesoras de adolescentes, pero pocas de ellas llegan tan lejos como la SFPL, lo que permite a sus adolescentes diseñar no sólo los programas sino también el espacio que los alberga “The Mix” Hay un espacio Maker, cabinas de audio y un estudio de producción de vídeo y audio. Hay un jardín de espectáculos, libros y todo tipo de asientos cómodos donde los jóvenes pueden estudiar, charlar o simplemente pasar el rato. Además de ordenadores donde pueden editar su contenido y luego mostrarlo en el sitio web de la SFPL”.

SFPL también ha dado un giro único al vehículo móvil de alcance con el SFPL Green Bookmobile, respetuoso con el medio ambiente, que funciona con un 20 por ciento de biodiesel y está especialmente equipado con cuatro paneles solares, Fantastic Vents para aire acondicionado verde, claraboyas para luz natural, madera forestada sostenible, alfombras con contenido reciclado y un generador híbrido. La flota también incluye un móvil de alfabetización temprana y uno enfocado a personas mayores.

Igualmente la SFPL se destaca por incorporar su misión de equidad en toda su programación. La Semana de la Inclusión Digital del año pasado, por ejemplo, trabajó con más de 20 organizaciones para reducir la brecha digital. Este año han denominado a esta semana “Conectando a la gente con la tecnología“

La biblioteca ofrece algo para todos: clase de Tai Chi para adultos mayores, centro principal de alfabetización y aprendizaje, asistencia a estudiantes en el Tech Lab, centro Infantil, la hora de cuentos en la biblioteca con Drags Queen, etc. Además más de 700 personas participaron en más de 20 charlas de autores, recorridos en bicicleta, proyecciones de películas, mesas redondas y otras actividades. En 2017, SFPL lanzó “We Love Diverse Books” (Nos encantan los libros diversos), más de 50 programas con títulos que contrarrestan los estereotipos y muestran la variedad de culturas en los libros, incluyendo el Festival de Arte Black Comix, clases de cocina cultural, apuestas y talleres de poesía. Autores y artistas compartieron historias, también exposiciones emergentes con otras instituciones culturales de la ciudad como el mMuseo SoFOMA, así la SFPL no sólo tiene una parte de la biblioteca en el museo, sino que también continúa teniendo un poco de museo en la biblioteca. La biblioteca a menudo se une con artistas locales y organizaciones de la comunidad, proporcionando un lugar donde pueden mostrar su trabajo. En los últimos dos años, dos exposiciones creadas por SFPL y sus socios han viajado a otros museos y bibliotecas: una exposición sobre el impacto del cambio climático en las flores silvestres y una exposición que destaca a los ancianos y jóvenes nativos de Ohlone.

En 2009, como colaboradora del Departamento de Salud Pública, la SFPL puso a una trabajadora social en la biblioteca, la primera biblioteca pública de Estados Unidos en hacerlo. Casi una década después, la trabajadora social cuenta con un equipo de servicio social integrado por un líder y seis asociados de salud y seguridad. Atienden a todos los usuarios que necesitan ayuda, especialmente a los indigentes, personas sin hogar o que viven con enfermedades mentales, problemas crónicos de salud o abuso de sustancias. a través del proyecto Homeless Connect y Lava Mae, una organización sin fines de lucro que proporciona duchas móviles frente a la Biblioteca Principal cada semana, proporcionando comida, ropa, mochilas, cuidado de la salud, cortes de cabello, duchas y más a unas 350 personas. Más de 6.500 personas obtuvieron recursos sobre salud seguridad el año pasado, y desde 2010, 150 personas han sido colocadas en viviendas permanentes con la ayuda de SFPL. “El hecho de tener que hacer frente a problemas urbanos difíciles como la falta de hogar y la epidemia de opioides ha redefinido el papel colaborativo y expansivo que desempeñan las bibliotecas al encabezar la política social”, dice Michael Lambert, bibliotecario de la ciudad.

Según Kent Oliver, director de la Biblioteca Pública de Nashville, la Biblioteca del Año 2017 “El impacto general de San Francisco Public Library en su comunidad es obvio, ya que crea programas excepcionales que afectan a todas las partes de la diversa población de la ciudad. El tamaño y alcance de los servicios es un logro notable de lo que pretende ser cualquier programación bibliotecaria”. Según Luis Herrera, antiguo director de la biblioteca “Nuestro trabajo fue muy intencional. Queríamos crear una biblioteca urbana modelo. Queríamos demostrar cómo sería la biblioteca del futuro. Aprendimos que siempre tiene que ser un trabajo en progreso“.

El galardón será otorgado a finales de junio en la conferencia de la American Library Association en Nueva Orleans.